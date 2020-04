La Corée du Sud n’enregistre pas les cas locaux de coronavirus pour la première fois depuis le début de la pandémie

Le Center for Disease Control and Prevention ofCorée du sud(KCDC) a enregistré quatre cas importés deCovid-19, mais aucune transmission locale pour la première fois depuis l’apparition du nouveaucoronavirusdans le pays asiatique il y a plus de deux mois.

La Corée du Sud, qui est devenue l’un des pays les plus touchés par la pandémie, a considérablement réduit son nombre d’infections et de décès.Le dernier solde comprend 10 765 cas positifs et 247 décès, après l’enregistrement d’un mercredi.

Les quatre derniers cas importés sont également la plus faible augmentation quotidienne en plus de deux mois, après le pic le plus élevé de contagions du 29 février 909.

En ce qui concerne les patients qui sont sortis, le KCDC a confirmé que 9 059 personnes se sont remises jusqu’à présent de la maladie. Ces chiffres indiquent que 85% des personnes infectées ont réussi à surmonter le nouveau coronavirus.

Le nombre total de cas importés est de 1 065, tandis que 619 881 personnes ont été testées pour le nouveau coronavirusdans un pays d’environ 50 millions d’habitants.

Le gouvernement sud-coréen, qui soupçonne une nouvelle vague d’infections d’ici la fin de l’année, n’exclut pas d’assouplir les mesures de distanciation sociale dans les prochains jours si la situation actuelle se maintient comme elle l’a été jusqu’à présent.

