La Corée du Sud signale 438 nouveaux cas de coronavirus et trois décès | La société

La Corée du Sud a signalé aujourd’hui 438 nouveaux cas de coronavirus et trois autres décès enregistrés la veille, ce qui porte le total à 5 ​​766 infections et 35 décès liés au pathogène dans le pays asiatique, dont la région sud-est reste la plus touchée.

Sur les 438 cas détectés mercredi, 407 ont été identifiés dans la ville de Daegu (230 kilomètres au sud-est de Séoul) et la province environnante de North Gyeongsang, de loin les zones les plus touchées du pays, le Center for Control and Prévention des maladies contagieuses et de la Corée (KCDC).