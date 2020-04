La couleur de la peau de deux médecins guéris du coronavirus a changé de façon notable (PHOTOS)

Insolite … Sommes-nous confrontés à une découverte nouvelle et macabre de COVID-19?

L’agence d’État CCTV a rapporté que deux médecins chinois infectés par COVID-19 lors du traitement de patients à Wuhan, l’épicentre de l’urgence sanitaire, ont vu leur coloration de la peau changer.

Comme vous l’avez lu!

Ce sont les médecins Yi Fan et Hu Weifeng, tous deux âgés de 42 ans, qui ont reçu un diagnostic de COVID-19 le 18 janvier, alors qu’ils travaillaient à l’hôpital central de Wuhan.

Après s’être compliqué, les médecins ont été emmenés à l’hôpital pulmonaire de Wuhan et là, ils ont commencé à changer la couleur de leur peau.

Le Dr Yi Fan et le Dr Hu Weifeng, tous deux âgés de 42 ans, ont reçu un diagnostic de Covid-19 alors qu’ils traitaient des patients à l’hôpital central de Wuhan en janvier, et voici à quoi ils ressemblaient à leur réveil 🤯 https://t.co/LSe15Vcn7N

Oui, les spécialistes pensent que le changement de couleur de peau des médecins est dû à un déséquilibre hormonal, une fois leurs foies affectés.

L’un des médecins concernés pense que sa peau s’est assombrie en raison d’un médicament qu’il a reçu au début de son traitement.

Et c’est que le cardiologue Yi a été connecté à une machine de maintien en vie ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle) pendant 39 jours.

Deux médecins, Yi Fan et Hu Weifeng, ont été retirés de l’ECMO et se remettent maintenant après avoir contracté # COVID19 alors qu’ils travaillaient à l’hôpital central #Wuhan. Le visage meurtri et Hu toujours incapable de parler, ils ont dit au revoir aux médecins déployés depuis Pékin pendant l’épidémie. pic.twitter.com/EX30Uvw2ZL

– CGTN (@CGTNOfficial) 18 avril 2020