La coupe de cheveux que Patón Guzmán a faite pour soutenir la communauté LGTBI

Nahuel Guzman C’est l’un de ces acteurs qui maintient un engagement envers la société. Dans le passé, il s’est manifesté pour réclamer l’apparence vivante de Santiago Maldonado, alors que le corps du militant était recherché par le sud de l’Argentine après sa disparition lors d’une manifestation. Il a également soutenu la Mères et grands-mères de la Plaza de Mayo à plusieurs reprises, soit sur son compte Twitter officiel, soit avec des dictons situés dans ses vêtements de sport, comme la devise dont on se souvient “Grand-mères d’endurance»Qui a remarqué ses gants.

Dans ce cas, l’ancien archer de Newell’s et la Sélection exprimé son soutien au Communauté LGTBI, pour exiger l’égalité. Le chiffre de Tigres de México a publié sur son compte Instagram une série d’images reflétant son engagement.

Après une première photo dans laquelle vous pouvez voir un coiffeur sur le point de commencer son travail, Patón a expliqué dans une deuxième image la signification des couleurs du drapeau traditionnel de la fierté gay.

“Il y avait des drapeaux similaires aux États-Unis au début des années 1970, utilisés comme symbole de l’unité internationale de tous les peuples de la planète, mais, à la fin de cette décennie, la relation populaire de ces couleurs avec la fierté LGBT a commencé à dominer», A détaillé l’archer.

“Le drapeau d’origine a été conçu par Gilbert Baker. Il a d’abord flambé au festival de la fierté gay à San Francisco le 25 juin 1978. Il a été noté que Baker s’était inspiré de la chanson Over the Rainbow, interprétée par Judy Garland, composée de huit couleurs, chacune avec sa propre significations: rose = sexualité, rouge = vie, orange = santé, jaune = lumière du soleil, vert = nature, turquoise = magie et art, bleu = sérénité et violet = esprit», A terminé Guzmán.

Après cette introduction, l’homme qui a voyagé avec la sélection pour la Coupe du monde en Russie et les deux éditions de la Copa América jouée au Chili et aux États-Unis a reflété une dernière photo dans laquelle il est vu avec des cheveux teints avec les couleurs du drapeau du LGTBI et un seul mot: égalité.