La Coupe du Monde eClub de la FIFA 2020 se tiendra à Milan en février | Sports pratiques

La FIFA et arts électroniques (EA) ont annoncé mercredi que ce serait la ville italienne de Milan l’étape où 24 meilleures équipes du monde, qui a scellé son ticket après cinq tours de matches de qualification en ligne passionnants, se battra du 7 au 9 février pour le titre de champion du monde Coupe du monde eClub 2020.

Le premier champion de la nouvelle décennie à être couronné par la FIFA sera décidé après une phase de qualification dans laquelle plus de 190 équipes ont concouru. Il n’en reste plus que 24.

Pour la première fois dans l’histoire, la Coupe du Monde eClub de la FIFA – le tournoi de club le plus important de la scène compétitive de la FIFA – se jouera en Italie et figurera dans son édition de Milan avec trois équipes italiennes parmi les 24 classées.

Movistar Riders, en phase finale

Mkers, AS Roma et Team QLASH mesureront leur force avec les 21 autres équipes de partout dans le monde, y compris des clubs et des organisations du Mexique, d’Allemagne, d’Angleterre, d’Espagne (Movistar Riders), de France, du Japon et des États-Unis, entre autres pays.

Certains des meilleurs joueurs du monde seront également présents au tournoi, tels que Donovan ‘Tekkz’ Hunt (Fnatic) et Diego ‘Crazy’ Campagnani (Team QLASH) —les leaders actuels des classements mondiaux Xbox et PlayStation, respectivement—, ainsi que Spencer ‘Gorilla’ Ealing (NEO), champion du monde en 2017, rapporte la plus haute instance de football.

Bien qu’il y aura quelques débutants, huit clubs au total ont déjà participé au tournoi:

Manchester City eSports (2017, 2019 et 2020)

FaZe Clan (2019 et 2020)

Olympique Lyons (2017 et 2020)

AS Roma (2017 et 2020)

Mkers (2018 et 2020)

Hashtag United (2018 et 2020)

FC Basel 1893 eSports (2018 et 2020)

Blue United eFC (2018 et 2020)

Avec sa troisième présence, le Manchester City correspondre au Brondby IF comme le club avec le plus de participation à la Coupe du Monde eClub de la FIFA, après avoir participé en 2017 et 2019.

Bellissimo 🠇 ®ðŸ ‡ ¹ðŸ’Œ

La #FIFAeClubWorldCup se dirige vers Milan

– FIFA eWorld Cup (@FIFAeWorldCup) 15 janvier 2020

«Nous sommes fiers que plus de 190 équipes de partout dans le monde participeront aux qualifications de cette saison, et nous sommes très heureux de savoir qui est couronné comme la meilleure équipe de la planète parmi les grenades de cette discipline. L’introduction de matches à deux a offert de nouveaux niveaux d’excitation et de compétitivité lors de l’événement de l’année dernière, et cela nous apportera certainement de grands moments dans le tournoi de cette année », a-t-il déclaré. Adrian Roelli, Directeur du football virtuel de la FIFA.

Agenda de la Coupe du Monde eClub de la FIFA 2020:

21 janvier: tirage au sort pour la phase finale de la Coupe du Monde eClub de la FIFA

7 février: tours 1 à 3 de la phase de groupes

8 février: tours 4 et 5 de la phase de groupes, huitièmes de finale

9 février: quarts de finale, demi-finales et finale

