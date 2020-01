La Coupe fait irruption dans l’Atlético | Réseaux sociaux sportifs

Tout en insistant sur Edinson Cavani, il s’éloigne de la Ligue et attend Liverpool en Ligue des champions, la Copa del Rey fait la une des projecteurs de l’Atlético de Madrid, qui entre en jeu contre le Leonesa Cultural et contre lui-même, exigeait plus que jamais pour un parcours encore en deçà des attentes, inquiet de son inertie négative loin de chez lui et alerté par un stade sans visiteur depuis octobre 2018.

Pour un seul match dans le Royaume de León, la pression est incontestable sur le bloc rojiblanco, qui ouvre un autre objectif avec l’ambition de toujours, à l’assaut d’un tournoi qui n’a pas gagné depuis 2013, depuis ce but de Joao Miranda à Santiago Bernabéu contre le Real Madrid (1-2). Il n’a pas atteint la finale depuis lors.