La Coupe Laver continuera malgré la date de l’Open de France: les organisateurs

18 mars (.) – Les organisateurs de la Coupe Laver ont déclaré que le tournoi se déroulerait en septembre, comme prévu, malgré le déplacement de l’Open de France aux mêmes dates, tandis que les implications du changement approuvé par la Fédération Le tennis français (FFT) a commencé à se sentir mercredi.

Dans une décision qui a impacté le monde du tennis, les organisateurs de l’Open de France ont reporté le tournoi du Grand Chelem – qui se déroule en mai et juin sur les courts de terre battue de Roland Garros – jusqu’à fin septembre en raison de la pandémie de coronavirus.

Le changement a placé le tournoi une semaine après la finale de l’Open des États-Unis et entre en collision avec les compétitions organisées par le circuit masculin de l’ATP à Metz, Saint-Pétersbourg, Chengdu, Sofia et Zhuhai, en plus de celles de la WTA féminine en Guangzhou, Séoul, Tokyo et Wuhan.

Elle entre également en collision avec la Laver Cup, prévue du 25 au 27 septembre, un événement d’exposition co-créé par Roger Federer et auquel le champion suisse a toujours participé avec l’un de ses grands rivaux: Rafael Nadal ou Novak Djokovic.

Les organisateurs de la Coupe Laver ont été surpris par le changement de Roland Garros du 20 septembre au 4 octobre pour le coronavirus.

“Cette annonce nous a surpris, nous et nos partenaires … Elle soulève de nombreuses questions et nous évaluons la situation”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

“En ce moment, nous voulons que nos fans, sponsors, diffuseurs, équipe, bénévoles, joueurs et la grande ville de Boston sachent que nous avons l’intention de célébrer la Coupe Laver 2020 comme prévu”, a-t-il ajouté.

L’ATP, la WTA et la Fédération internationale de tennis doivent encore répondre publiquement à la décision, mais il y a déjà des joueurs qui ont critiqué le manque de communication entre les instances dirigeantes du sport.

Le Canadien Vasek Pospisil, membre du Conseil des joueurs de l’ATP, a porté plainte contre la décision de la FFT, qu’il a décrite comme “égoïste” et “arrogante”, tandis que certains joueurs de tennis ont publié des mèmes sur les réseaux sociaux pour faire connaître leur agacement. .

(Rapport de Nick Mulvenney à Sydney; rapport supplémentaire de Joori Roh à Séoul, Shrivathsa Sridhar à Bangalore et Jack Tarrant à Tokyo; édité en espagnol par Carlos Serrano)