La Cour interjette appel à une mesure de blocage américaine qui oblige les migrants à attendre les audiences au Mexique

Par Mica Rosenberg et Jonathan Stempel

NEW YORK, 28 février (.) – Une cour d’appel fédérale de San Francisco a bloqué vendredi une politique du gouvernement Donald Trump qui a forcé des dizaines de milliers de migrants à attendre des mois au Mexique pour des auditions devant les tribunaux d’immigration du Mexique. États Unis.

Un panel de trois juges a déclaré que la politique était en conflit avec le texte et l’objectif des lois américaines sur l’immigration.

Le programme, qui a commencé il y a un an et s’intitule Protocoles de protection des migrants (MPP), est l’un des changements de politique d’immigration les plus importants adoptés par l’administration Trump.

Le président républicain, qui a fait de l’immigration une question centrale depuis plus de trois ans à la Maison Blanche, a cherché à travers une série de nouvelles politiques et de changements dans les règles pour réduire les demandes d’asile déposées principalement par les arrivants d’Amérique centrale. à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, mais le gouvernement est susceptible de faire appel de la décision devant la Cour suprême.

Quelque 59 000 personnes ont été renvoyées au Mexique dans le cadre de ce programme, qui a commencé à San Diego avant d’être étendu à d’autres ports d’entrée de l’autre côté de la frontière. On ne savait pas immédiatement ce qui arriverait aux personnes déjà inscrites au programme.

L’administration Trump a déclaré que la plupart des demandes d’asile sont finalement rejetées par les tribunaux d’immigration et que la libération des immigrants dans le pays pour attendre les audiences encourage les gens à disparaître.

Les autorités disent que forcer les migrants à attendre au Mexique est un moyen de réduire les demandes d’asile frauduleuses.

(Rapport de Mica Rosenberg et Jonathan Stempel. Édité en espagnol par Javier Leira)