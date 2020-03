La Cour suprême autorise Trump à suivre sa politique

Rester au Mexique: la Cour suprême des États-Unis a décidé mercredi que le gouvernement Donald Trump peut continuer à mettre en œuvre le programme pour l’instant tandis que le litige se poursuit devant les juridictions inférieures.La décision maintient la mesure controversée qui oblige les sans-papiers demandeurs d’asile à continuer attendre au Mexique pendant le traitement de leurs demandes La Cour d’appel du neuvième circuit de San Francisco avait récemment bloqué la politique de Trump

Cette décision entretient la controverse politique qui contraint les sans-papiers à demander l’asile à la frontière sud des États-Unis. d’attendre au Mexique que leurs requêtes soient traitées, après qu’une cour d’appel ait statué contre le programme la semaine dernière.

Selon le New York Times, la Cour d’appel du neuvième circuit de San Francisco a bloqué l’un des principaux piliers du programme d’immigration de l’administration Trump.

Ce vendredi, un tribunal fédéral a statué que les demandeurs d’asile devaient être autorisés aux États-Unis, tandis que leurs cas étaient étudiés par les tribunaux d’immigration américains.

# 28feb Une Cour d’appel américaine a bloqué vendredi la mesure controversée du gouvernement Donald Trump qui exige que certains demandeurs d’asile restent au Mexique pendant que leurs cas d’immigration sont résolus. #TVVNews #TVV pic.twitter.com/xSEra8ZL9N

La politique de Trump a exigé que les demandeurs d’asile à la frontière attendent au Mexique pendant que leurs demandes de protection sont examinées, un processus qui prend généralement des mois, voire des années.

Depuis la mise en œuvre des nouvelles restrictions au début de 2019, les autorités américaines ont renvoyé plus de 59000 demandeurs d’asile dans les villes frontalières du Mexique, où les enlèvements et les violences ont augmenté.

Parce que les abris au Mexique sont rares et ceux qui existent sont pleins d’envahisseurs, la plupart des migrants vivent dans de vastes camps de tentes complètement exposés aux cartels criminels mexicains.

«Rester au Mexique» provoque une séparation de famille «de facto» à la frontière

La politique d’immigration que le gouvernement applique depuis un an à la frontière et qui est connue sous le nom de «Rester au Mexique» a accru la séparation des familles, les parents migrants préférant que leurs enfants soient seuls confrontés à la procédure d’asile aux États-Unis, a-t-il déclaré. Agence EFE.

Plutôt que d’être ensemble pour une durée indéterminée dans des camps dangereux et improvisés, construits dans une ville frontalière mexicaine, les parents choisissent ce qu’ils pensent être le mieux pour leurs enfants et les laissent continuer la route seuls, afin qu’ils puissent être traités par la patrouille frontalière comme mineurs non accompagné

“C’est terrible, dans de nombreux cas, ce sont de très jeunes enfants, mais les parents sont acculés et ne savent pas quoi faire”, a déclaré à Efe l’avocat Ana Raquel Deveraux, du Michigan Immigrant Rights Center.

Les avocats de ce centre et d’autres centres du pays qui travaillent gratuitement pour défendre les droits des migrants demandeurs d’asile, et qui ont remarqué bon nombre de ces cas, tentent d’unifier les familles séparées à la frontière, mais il y a des cas où ils se produisent. “Des séparations de fait”, a expliqué Deveraux.

Les mineurs non accompagnés d’Amérique centrale ne sont pas renvoyés dans leur pays par l’immigration, comme c’est le cas pour les parents, qui choisissent de les libérer de leur sort, en attendant qu’ils soient plus susceptibles d’être acceptés comme réfugiés.

«Le risque n’est plus de les voir», a déclaré l’avocat, car tous ces enfants n’ont pas de parents ou de connaissances familiales aux États-Unis qui peuvent s’occuper d’eux.

À son avis, la tendance est nouvelle, mais de plus en plus de cas sont observés dans tous les États du pays qui reçoivent des mineurs non accompagnés, qui peuvent rester sous la direction du gouvernement fédéral et éventuellement prendre la garde de familles d’accueil, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité.

