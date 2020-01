La Cour suprême du Venezuela a demandé une vérification du processus avec lequel Luis Parra a tenté de mener l’Assemblée nationale

La Cour suprême de justice (TSJ) du Venezuela a demandé une vérification du processus d’élection Luis Parra dans une session du Assemblée nationale qui n’avait pas la présence de Guaidó et de ses alliés en raison du blocus de la police, une manœuvre qui a été considérée comme une tentative du régime chaviste de porter un coup contre le Parlement vénézuélien. Parra et ses alliés doivent délivrer l’acte parlementaire de formation du nouveau Conseil d’administration de l’Assemblée nationale et le quorum de la session.

«La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice (…) a enjoint aux députés qui prétendent intégrer le nouveau conseil d’administration de l’Assemblée nationale (…), de transmettre à cette chambre le rapport sur l’acte parlementaire (…) et le quorum de la session, tant l’installation que l’approbation de la directive », a déclaré le TSJ dans un communiqué.

Les députés ont cinq jours à compter de lundi pour présenter les documents respectifs, ce qui validerait l’élection, selon le communiqué.

En ce sens, le Le TSJ se déclare «compétent» devant l’action de protection constitutionnelle intentée par Enrique Ochoa Antich, politicien lié à Henri Falcón du groupe dit «dépolarisé» qui plaide pour une troisième voie contre le «chavisme» et «l’antichavisme».

Le conseil d’administration dirigé par Juan Guaidó devra également présenter le procès-verbal nominal indiquant qu’il a été élu par la majorité des députés.

Ocha Antich souligné dans son appel que les députés Luis Parra, Franklin Duarte et José Gregorio Noriega, d’une part, et les députés Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa et Carlos Berrizbeitia, autre “Ils entendent remplir les fonctions de membres de chemins (par deux) Conseils d’administration de l’Assemblée nationale.” La Cour demande mettre fin aux bicefalia qui ont pris naissance après la manœuvre de Parra.

Parra a été élu président de l’Assemblée nationale avec le vote de 81 des 167 membres de la chambre lors d’une session au siège du Parlement sans que Guaidó ou plusieurs de ses proches soient présents en raison du blocus de la police. Pour l’élection, un quorum de 84 députés est nécessaire, une majorité des 167 membres de la Chambre, mais Parra dit qu’il avait le quorum depuis qu’il a été élu 81 des 150 députés présents. Pour cette manœuvre, le Secrétariat du Trésor des États-Unis a sanctionné lundi Parra et six autres députés, qu’il a décrits comme “Des fonctionnaires corrompus.”

Après la tentative de coup d’État, Guaidó a été réélu président lors d’une session alternative tenue dans le journal Le National Avec 100 voix pour. Guaidó a ensuite été ratifié comme président par intérim du Venezuela, et reste le président reconnu par plus de 50 pays de la communauté internationale.