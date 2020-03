La course MotoGP en Thaïlande reportée indéfiniment pour le coronavirus

BANGKOK, 2 mars (.) – Le Grand Prix MotoGP de Thaïlande, la deuxième course de la saison prévue ce mois-ci, a été reporté indéfiniment pour l’épidémie de coronavirus, a déclaré lundi le vice-Premier ministre thaïlandais.

La décision de reporter le Grand Prix de Thaïlande le 22 mars intervient après l’annulation du Grand Prix du Qatar, qui a ouvert la saison ce week-end, en raison de restrictions de voyage pour les passagers en provenance d’Italie et d’ailleurs.

Six coureurs de la grille MotoGP, composée de 22 coureurs, sont italiens, tandis qu’un grand nombre d’ingénieurs et de mécaniciens viennent du pays avec le plus grand nombre de cas en Europe.

La course est un autre événement sportif international touché par le virus pseudo-grippal, qui est né en Chine à la fin de l’année et a fait près de 3 000 morts et infecté plus de 86 500 personnes dans le monde.

La Thaïlande a annoncé 43 cas depuis janvier et enregistré son premier décès dimanche.

Le championnat de moto se déplace aux États-Unis le mois prochain pour le Grand Prix des Amériques à Austin, Texas.

La Formule 1, dont la saison débutera en Australie le 14 mars, a déjà annulé son Grand Prix de Chine, qui devait se dérouler le 19 avril à Shanghai.

(Rapport de Panarat Thepgumpanat à Bangkok; écrit par Shrivathsa Sridhar à Bengaluru; édité en espagnol par Emma Pinedo et Javier Leira)