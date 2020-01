La course Puerta de Muniellos 2020 est épuisée en 15 minutes | Sports pratiques

La neuvième édition du Muniellos Gate Race, l’un des tests de référence en montagne dans le nord de l’Espagne et qui se tiendra les 1er, 2 et 3 mai, a vendu en seulement quinze minutes les inscriptions de 400 places sur chacune de ses deux distances, K32 et K12.

Le test a lieu dans la ville asturienne de Moal, situé à l’entrée de la Réserve Naturelle Intégrale de Muniellos, au cœur du Parc Naturel de Fuentes del Narcea, Degaña à Ibias, la plus étendue et vierge des Asturies, et l’une des principales attractions de cette course, souligne les organisateurs.

Le pont de mai

La carrière de Moal comportera de nouvelles fonctionnalités cette année qui s’ajouteront au changement de dates dans la célébration de l’événement. «Nous avons choisi le pont de mai pour célébrer l’édition 2020, car nous voulons que les participants et les compagnons puissent profiter de tout ce que Puerta de Muniellos peut offrir: sport, nature, gastronomie et tradition. Ne venez pas simplement pour courir, mais vivez une expérience dans l’un des paradis des Asturies », soulignent-ils de l’organisation.

Dans le sport, le long test de 32 kilomètres et 4 600 mètres de dénivelé accumulé, qui permettra aux coureurs de connaître les endroits les plus sauvages et inhospitaliers du parc naturel, a subi une petite modification dans son itinéraire, qui ne modifie pas les kilomètres ou les irrégularités, donc dans la dernière partie, il élimine la dernière boucle de 1,7 km – où il est descendu à quelques mètres de la ligne d’arrivée et est remonté – et ils ont ajouté la montée à la Peña Moncó à travers la même ville de Moncó avec un nouveau côté technique plus difficile et plus «skyrunning».

Qualificateur UTMB

Une autre nouveauté de cette distance est que la sortie, qui sera el dimanche 3 mai, se poursuit à 8h30 Le K32 continuera à être un test de qualification pour exécuter le Ultra Trail du Mont Blanc, accordant 2 points ITRA.

Quant au K12, course d’initiation qui combine haute et basse montagne, de 12 kilomètres et 1300 mètres de dénivelé accumulé, maintient l’itinéraire, mais change l’heure de la fête, le test aura lieu le samedi 2 mai au matin, à 11h00.

Une autre nouveauté est qu’après la course K12, les participants peuvent profiter d’un repas de l’Association des Muyères de Moal et de la musique live.

Des événements sportifs, des événements gastronomiques et des concerts sont également ajoutés activités pour enfants pour le samedi après-midi et le vendredi précédent, le 1er mai, et un programme parallèle pour découvrir les secrets de l’environnement de la réserve naturelle intégrale de Muniellos et découvrir les traditions Moal.

Demain, mercredi, une liste ouvrira un liste d’attente avant d’éventuelles victimes. Plus d’informations sur le web

practicodeporte@efe.com