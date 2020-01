La couverture sensationnelle de Facundo Cambeses qui a donné la victoire à l’équipe nationale des moins de 23 ans sur le Chili en pré-olympique

La Sélection Sub 23 il vient juste dans le Pré-olympique colombien, avec un 2-0 contre le Chili, il a remporté sa deuxième victoire consécutive dans le concours et a regagné la pointe du groupe A avec un score parfait. L’une des figures de l’équipe dirigée par Fernando Batista était l’archer Facundo Cambeses, qui a porté deux arrêts sensationnels pour que son équipe ne reçoive pas de buts contre les Red.

La Albiceleste a été touché rapidement grâce à un objectif précoce de Nicolás Capaldo. Le milieu de terrain de Boca a reçu une note de Julián Álvarez, après un très bon jeu du jeune homme de River, et avec un tir arrière droit exquis, il a marqué le partiel 1-0. Et même si l’équipe nationale a dominé le match et a même eu l’occasion d’augmenter l’avantage avec un but de Nehuén Pérez, bien annulé par une position avancée, c’est là que le gardien est apparu Banfield Pour sauver son équipe.

A 30 minutes de la première partie, Camilo Moya a saisi un centre de la volée à droite et a pris un tir puissant contre le but argentin, cependant, Changer Il a été rapide avec les réflexes et a réussi à dévier le ballon avec sa main droite et ainsi éviter la chute de son arc.

Déjà en complément, il y avait à peine huit minutes lorsque l’équipe chilienne avait à nouveau l’occasion d’égaler le résultat. Un centre de gauche a parcouru toute la région et a trouvé Pablo Aránguiz dans le deuxième costume, le milieu de terrain offensif a saisi le ballon fermement et a terminé d’une manière croisée. Bien que le ballon ait piqué avant d’atteindre sa position, l’Argentin «1» s’est de nouveau distingué par sa réaction rapide et a envoyé le coup de feu au coin.

Avec ces deux interventions du gardien de but de 22 ans, L’Argentine a réussi à laisser son arc à zéro, ce qui au-delà de la victoire est important en cas d’égalité de points, il doit être défini par la différence de buts. Avec ce triomphe, le Albiceleste somme 6 points et mène sa zone avec le Chili, qui a les mêmes unités mais un jeu de plus. La prochaine date U23 sera mesuré avant Équateur, qui n’a plus la possibilité de se qualifier pour le dernier coup de circuit.

Il convient de rappeler que la présence de Changer Dans la jeunesse argentine, ce n’est pas une nouveauté. Le joueur formé dans le Percer a contesté la U20 sud-américain 2017 sous la direction de Claudio Úbeda, alors qu’il a également remporté la médaille d’or au cours des dernières Jeux panaméricains de Lima, en 2019.