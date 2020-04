La craie dans le pain provoque des calculs rénaux

Publié à l’origine en juin 1968

«La disparition des calculs dans les voies urinaires est particulièrement bien documentée en Angleterre. Entre 1772 et 1816, un patient sur 38 à l’hôpital de Norfolk et Norwich était sous traitement pour des calculs vésicaux. Au cours de la même période, tant de garçons de la Westminster School de Londres ont souffert de calculs vésicaux qu’ils avaient leur propre hôpital. Un facteur qui peut être lié au déclin des pierres, suggère Dame Kathleen Lonsdale de l’University College London, est que le pain que les Anglais ont mangé au 19e siècle était fortement falsifié avec de l’alun et de la craie.

—Scientific American, juin 1968

