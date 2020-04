La crise au Yémen s’aggrave alors que les séparatistes déclarent l’autonomie gouvernementale

Aden (.) – Les séparatistes yéménites ont déclaré dimanche matin l’autonomie du sud du pays alors que l’accord de paix avec le gouvernement s’effondrait, compliquant un conflit long et séparé avec les rebelles Huthi qui contrôlent une grande partie du nord.

Le Conseil de transition du Sud (STC) a accusé le gouvernement de ne pas s’être acquitté de ses fonctions et de “complot” contre la cause du sud, et a déclaré que l’auto-gouvernance avait commencé à minuit.

Le gouvernement a condamné cette décision et a déclaré que les séparatistes – qui militent depuis longtemps pour l’indépendance dans le sud – seraient responsables de l’issue “catastrophique et dangereuse”.

La rupture entre les alliés jadis intervient alors qu’une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement internationalement reconnu dans une bataille contre les rebelles Huthi soutenus par l’Iran, a prolongé un cessez-le-feu unilatéral visant à repousser la pandémie de coronavirus – une décision rejetée par les Huthis.

Les séparatistes du Yémen ont signé un accord de partage du pouvoir à Riyad en novembre dernier qui a étouffé une bataille – surnommée “une guerre civile dans une guerre civile” – pour le sud qui, en août, les avait vu prendre le contrôle de la deuxième ville d’Aden.

Le pacte de Riyad est rapidement tombé en désuétude, ne respectant pas les délais des mesures clés, notamment la formation d’un nouveau cabinet avec une représentation égale pour les sudistes et la réorganisation des forces militaires.

Le STC a annoncé dans sa déclaration qu’il déclarait “l’autonomie gouvernementale dans le sud à partir de minuit le samedi 25 avril 2020.

“Un comité autonome commencera ses travaux selon une liste de tâches assignées par la présidence du conseil”, a-t-il ajouté.

Les habitants d’Aden ont fait état de déploiements massifs des forces du STC dans la ville et une source séparatiste a déclaré à l’. qu’ils avaient mis en place des points de contrôle “dans toutes les installations gouvernementales, y compris la banque centrale et le port d’Aden”.

Des véhicules militaires ont traversé la ville avec des drapeaux STC flottants.

Le paysage politique du sud est complexe et, malgré la déclaration du STC, certaines villes du sud ont déclaré qu’elles ne reconnaissaient pas l’appel à l’autonomie et resteraient alignées sur le gouvernement central.

L’histoire continue

Le ministre des Affaires étrangères du Yémen, Mohammad al-Hadhrami, a déclaré que la décision du STC était “une continuation de la rébellion armée d’août dernier et une déclaration de rejet” de l’accord de Riyad.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite n’a pas encore commenté la déclaration du STC.

– Divisions profondes –

Des dizaines de milliers de civils ont été tués au cours des cinq dernières années dans la guerre entre le gouvernement et les rebelles Huthi.

Plus tôt ce mois-ci, le Yémen a signalé son premier cas de coronavirus à Hadramawt, une province du sud contrôlée par le gouvernement, ce qui fait craindre une épidémie.

Pour aggraver les problèmes du pays, au moins 21 personnes ont été tuées dans des inondations soudaines ce mois-ci, les rues d’Aden étant submergées et les maisons détruites.

Les Émirats arabes unis, comme le STC, ont une politique de tolérance zéro à l’égard du parti Al-Islah, influencé par les Frères musulmans et le Yémen, qui a des représentants au sein du gouvernement internationalement reconnu.

En août dernier, des affrontements meurtriers ont éclaté entre le gouvernement et les forces du STC qui ont pris le contrôle d’Aden, évinçant les forces syndicales qui s’y étaient installées lorsque le président Abedrabbo Mansour Hadi a fui la capitale détenue par les Huthis, Sanaa, en février 2015.

La lutte pour le contrôle du sud a révélé les divisions entre les partenaires de la coalition – l’Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement, et les Émirats arabes unis, un bailleur de fonds et le bailleur de fonds du STC.

L’accord de Riyad a été salué comme empêchant l’éclatement complet du Yémen et salué comme un tremplin vers la fin du conflit au Yémen.

Mais des fissures sont rapidement apparues, avec des plaintes concernant les pénuries alimentaires dans le sud, une forte dépréciation de la monnaie et un manque de fonds pour payer les employés du secteur public.

La déclaration du STC dimanche a indiqué qu’il y avait eu une détérioration marquée des services publics, qui “s’est clairement reflétée dans les dernières pluies torrentielles qui ont causé des souffrances profondes aux habitants d’Aden”.

Le gouvernement utilisait ses pouvoirs comme “une arme pour mettre les sudistes à genoux”, selon le communiqué.

Alors que le gouvernement et le STC sont techniquement des alliés dans la longue guerre contre les Huthis, les sécessionnistes pensent que le sud devrait être un État indépendant – comme il l’était avant l’unification en 1990.

Selon Hussam Radman, chercheur au Centre d’études stratégiques de Sanaa, les séparatistes contrôlaient déjà l’armée et la sécurité à Aden, où ils jouissent d’un soutien populaire.

“Mais avec cette déclaration, il deviendra responsable du côté administratif de la capitale provisoire qui a connu une baisse sans précédent ces derniers temps” de la prestation de services et des performances économiques, a-t-il expliqué à l’..

“Selon le communiqué de STC, cette étape n’est pas un coup porté à l’accord de Riyad, mais une tentative audacieuse de l’activer et de le faire avancer et de faire pression sur le gouvernement (central du Yémen) et l’Arabie saoudite.”

Radman a déclaré que le royaume tentera probablement de contenir la situation, dans le but de sauver l’accord de Riyad.