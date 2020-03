La crise des coronavirus a un impact sur l’expédition de recherche dans l’Arctique verrouillé par les glaces

L’épidémie de coronavirus a atteint l’Arctique et met en péril un vaste projet scientifique international, après qu’un membre de l’équipe eut été testé positif au virus.

La mission, appelée MOSAiC, opère à partir du navire de recherche allemand Polarstern, qui a été intentionnellement gelé dans la glace de mer arctique depuis octobre dernier. À partir de cette plate-forme incrustée de glace, un groupe de scientifiques et de techniciens en rotation échantillonne la glace, l’atmosphère et l’océan pour tenter de comprendre les subtilités du climat arctique en rapide évolution.

Le membre de l’équipe qui a contracté le virus travaille sur la composante aéroportée de l’expédition – un élément clé qui a maintenant été retardé pour protéger les personnes à bord du navire. Cette partie de la mission utilisera des avions scientifiques pour prendre des mesures autour de Polarstern afin de fournir un contexte à celles prises sur le navire.

Une vingtaine de membres de l’équipe aéronautique sont désormais mis en quarantaine à leur domicile sous la direction des agences de santé allemandes, explique Markus Rex, scientifique de l’atmosphère à l’Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine à Bremerhaven, en Allemagne. Rex est le scientifique en chef de la mission MOSAiC.

Fermer les quartiers

Pour minimiser le risque d’exposition au coronavirus, tous les membres de l’équipe qui doivent rejoindre MOSAiC – qui signifie Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate – sont testés pour le coronavirus avant de quitter leur domicile pour Svalbard, Norvège, d’où ils partent. pour le navire. Là, ils sont testés une deuxième fois avant d’être autorisés à partir. L’individu infecté avait assisté à un atelier à Bremerhaven le 5 mars avec d’autres membres de l’avion; la première série de tests a été effectuée dans le cadre de cette réunion.

Le risque est que les virus se propagent extrêmement rapidement sur les navires, explique Lynne Talley, océanographe physique à la Scripps Institution of Oceanography à La Jolla, en Californie. «C’est très proche», dit-elle. Et étant donné la longue période d’incubation du virus, les mesures d’isolement peuvent ne pas être mises en place assez rapidement pour faire la différence sur un navire de recherche. «Supposons que quelqu’un se retrouve par inadvertance sur le navire avec ce virus», explique Talley. “Cela prendrait à peu près tout le navire.”

L’infection MOSAiC survient après deux flambées majeures de coronavirus sur au moins deux grands paquebots de croisière – le Diamond Princess, qui a été mis en quarantaine pendant deux semaines à Yokohama, au Japon, et le Grand Princess, qui s’est tenu jusqu’à cette semaine au large des côtes nord de la Californie.

Retard de mise en quarantaine

La mission aérienne – désormais retardée jusqu’à la levée de la quarantaine – devait enregistrer ses premiers vols le 12 mars. Il partira de Svalbard à travers l’Arctique, collectant différents types de données atmosphériques ainsi que des informations sur les conditions à la surface. Certains membres de l’équipe atterriront sur la glace près du navire pour faire le plein – une façon dont le virus pourrait se propager parmi les scientifiques de mission si les gens sont infectés.

Pour l’instant, la perturbation des objectifs scientifiques de MOSAiC est minime, a déclaré le coordinateur de la mission Matthew Shupe, un scientifique de l’atmosphère à l’Université du Colorado et à la National Oceanic and Atmospheric Administration, tous deux à Boulder. Mais si de nouveaux retards rétrécissent la fenêtre de la mission aéroportée, dit Shupe, “nous allons diminuer notre fréquence de capture des événements que nous voulons voir”.

Et alors que l’épidémie continue de s’aggraver dans le monde, de plus en plus de difficultés risquent de survenir qui pourraient nuire à la mission de MOSAiC. «Tout cela devient très compliqué», explique Shupe. “Chaque jour est juste une course d’une journée.”

Rex est convaincu que les mesures de protection que l’équipe a mises en place sont efficaces. «Cela montre clairement que notre concept de minimiser le risque est bon», dit-il. “Mais il ne peut pas être réduit à zéro.”

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 11 mars 2020.

