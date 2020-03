La crise des coronavirus oblige à retarder la loi des étoiles du nouveau gouvernement de Lacalle Pou en Uruguay

MADRID, 17 mars (EUROPA PRESS) –

La pandémie de coronavirus a provoqué une réduction de l’activité parlementaire en Uruguay qui a contraint le nouveau gouvernement de Luis Lacalle Pou à reporter l’approbation de la soi-disant loi d’urgence, avec laquelle il avait l’intention de mettre en œuvre les changements essentiels pour se distancier de l’ère du Front. Spacieux.

Lacalle Pou avait prévu d’envoyer le projet de loi d’urgence au Congrès lundi, mais le vice-président, Beatriz Argimón, et le président de la Chambre des députés, Martín Lema, ont annoncé le même jour que leur procédure parlementaire avait été reportée ‘sine die’ .

La loi d’urgence était l’instrument législatif avec lequel Lacalle Pou voulait lancer son administration, après les quinze ans de gouvernement de la coalition de gauche au large front.

Lacalle Pou est arrivé à la Tour Exécutive le 1er mars, soutenu par une “coalition multicolore” qui comprend du centre gauche à l’extrême droite, le principal défi sera donc de garder son gouvernement uni.

“Le Parlement continuera de fonctionner”, a déclaré Argimón. “Mais nous allons travailler le strict minimum pour mener à bien la tâche législative”, a déclaré le numéro deux, selon le journal uruguayen “El País”.

Cela signifie que le siège législatif ne restera ouvert que pour ses employés, qui devront travailler en permanence, à l’exception de ceux qui sont à risque, qui en sont exemptés. De plus, afin de promouvoir le télétravail, une session virtuelle sera tentée mercredi.

Lacalle Pou a annoncé lundi la fermeture des frontières fluviales, aériennes et terrestres avec l’Argentine en raison de la pandémie de coronavirus, qui a fait 29 victimes jusqu’à présent dans le pays. À l’échelle mondiale, Covid-19 fait déjà plus de 7 000 morts et plus de 180 000 personnes infectées.