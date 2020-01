La crise économique pourrait mettre fin au sanctuaire animalier en Argentine

GÉNÉRAL ROGRÍGUEZ, Argentine, 30 janvier (.) – La profonde crise économique qui frappe l’Argentine a mis en danger un sanctuaire qui abrite environ 850 animaux secourus avant d’être abattus, qui cherche maintenant des auspices et une aide financière pour survivre.

“El Paraíso de los Animales”, dans la ville du général Rodríguez, à environ 60 kilomètres à l’ouest de Buenos Aires, protège les porcs, la volaille, les chevaux et les capybaras depuis 26 ans.

Mais la continuité du sanctuaire – qui a récemment reçu 21 chèvres sauvées du travail – est menacée par l’augmentation des coûts de fonctionnement, déclenchée par la hausse des valeurs du service public et des taxes ces dernières années.

Sa situation ne diffère pas de celle de nombreuses entreprises argentines qui ont dû baisser les stores ces dernières années, au milieu d’une récession amorcée en 2018 et d’une inflation annuelle supérieure à 50%, qui ont déclenché des taux de chômage et de pauvreté.

“L’important est que ‘El Paraíso’ continue avec ça”, a déclaré à . Gabriela Bezeric, qui a fondé l’espace avec son partenaire, Armando Scoppa. Le couple septuagénaire est un ardent défenseur des droits des animaux dans un pays où la consommation de viande est associée à l’identité nationale et est un indicateur économique sensible.

Pressés par la hausse des coûts des services publics, de la nourriture et des dépenses vétérinaires, Berezic et Scoppa ont laissé la construction d’un hôpital vétérinaire sur le site inachevée. Maintenant, ils recherchent des fondations et des entreprises qui souhaitent se joindre à leur projet de protection des animaux.

Le centre “est le fruit du travail de deux personnes très visionnaires qui ont commencé il y a longtemps à croire que les animaux (…) peuvent avoir une seconde chance et peuvent être traités comme des êtres sensibles qui le sont et non comme une assiette de nourriture” a déclaré Yamila Buboff, l’une des 30 bénévoles travaillant dans l’espace.

(Rapport de Juan Bustamante; Écrit par Maximilian Heath; Édité par Nicolás Misculin)