La crise mondiale des ânes – Oui, vraiment

La perte de vies animales dans la dévastation continue des incendies de forêt en Australie, qui est maintenant estimée à un milliard de morts, recueille à juste titre une large couverture médiatique. Les espèces charismatiques comme les koalas et les kangourous souffrent terriblement dans cette catastrophe naturelle massive, captivant notre attention et notre empathie. Mais dans d’autres parties du monde, il y a un désastre d’origine humaine de proportions mondiales affectant une autre espèce, une catastrophe à laquelle nous accordons rarement l’attention accordée au koala et au kangourou emblématiques: le simple âne.

Les ânes sont aujourd’hui soumis à une épidémie choquante de capture illégale, de traitement inhumain et d’abattage de masse dans de nombreux pays africains et ailleurs, comme le Brésil et le Pakistan, afin de répondre aux exigences explosives du marché de la médecine traditionnelle chinoise.

Les peaux d’ânes sont appréciées pour leur gélatine, un ingrédient clé de l’ejiao, une médecine traditionnelle chinoise censée traiter des maladies aussi diverses que l’anémie, l’insomnie et les problèmes de reproduction.

Mais les propres stocks d’ânes de la Chine se sont effondrés de 76% depuis 1992, et son approvisionnement annuel d’environ 1,8 million d’ânes ne peut pas produire suffisamment de peaux pour un marché en plein essor qui exige maintenant au moins quatre millions de vies par an. En fait, si le rythme actuel se poursuit, plus de la moitié des ânes du monde devraient être abattus au cours des cinq prochaines années pour alimenter la demande chinoise en ejiao.

Contribuant au problème, le commerce mondial des ânes n’est que faiblement réglementé. Un rapport publié en novembre 2019 par le Donkey Sanctuary a établi un lien entre le commerce et les réseaux criminels, les atteintes au bien-être animal, l’augmentation des menaces internationales de biosécurité comme la propagation de la maladie du charbon, la pollution écologique due au déversement non réglementé de millions de carcasses d’ânes et les effets dévastateurs sur les familles rurales qui ont leur ânes volés.

Ces effets sont particulièrement graves en Afrique, où le commerce tant légal qu’illégal de peaux d’ânes opère dans plusieurs pays. Au Botswana, par exemple, le nombre d’ânes a diminué de 39% au cours des douze dernières années. Récemment, de nombreux pays, comme le Zimbabwe, le Niger et la Tanzanie, ont commencé à riposter en interdisant l’abattage des ânes ou l’exportation de peaux, mais l’application des règles fait défaut et le commerce se poursuit. En outre, le braconnage illégal répandu persiste dans de nombreux endroits. Les peaux d’ânes sont tout simplement trop précieuses.

Dans les régions les plus pauvres du monde, où 500 millions de personnes dépendent d’ânes, un âne en bonne santé peut être essentiel à la survie économique d’une famille et essentiel au transport des enfants à l’école ou à la participation des femmes à l’économie de marché. En effet, lorsqu’un âne est volé, ce sont les femmes qui sont les plus susceptibles d’assumer la tâche de l’âne de transporter physiquement de l’eau et du bois de chauffage pour la famille. Loin de la scène idyllique de la crèche, ces vies, pour les gens et leurs ânes, sont souvent pleines de difficultés et d’avenir incertain.

Et la vie des ânes dans le commerce de la peau est misérable et souvent tortueuse. Entassés dans des camions et conduits pendant des jours sans nourriture ni eau, beaucoup arrivent morts à l’abattoir ou avec des os cassés et des plaies ouvertes. Comme rien de tout cela n’affecte la valeur de la peau, peu d’attention est accordée à leur bien-être; des massacres flagrants, comme être matraqué avec des marteaux, ont été documentés. L’American Veterinary Medical Association et la World Veterinary Association ont récemment condamné ce commerce.

Tout cela peut sembler un problème lointain pour de nombreux Américains, mais les États-Unis sont le troisième plus grand importateur d’ejiao de Chine continentale, après Hong Kong et le Japon. Cela étant, les Américains devraient agir. Une façon d’aider est de faire un don à des organisations internationales à but non lucratif réputées qui ripostent, comme le Donkey Sanctuary et la fondation Brooke. Travaillant avec les gouvernements locaux et les communautés en Afrique, ces organisations à but non lucratif aident les résidents locaux à envisager des solutions, comme la conception de corrals qui protègent leurs ânes de l’enlèvement.

Ils travaillent également en partenariat avec le Comité chinois de coopération internationale pour le bien-être animal afin d’améliorer les connaissances sur le bien-être des ânes. Et la condamnation mondiale du commerce peut également affecter la production. Les entreprises chinoises ont commencé à explorer des alternatives, comme la production cellulaire de collagène d’âne dans les laboratoires, qui pourraient fournir des solutions futures.

Les ânes peuvent ne pas être aussi charismatiques que les koalas et les kangourous. Mais comme ces animaux qui souffrent des incendies, ils ont eux aussi besoin d’une action drastique et d’une prise de conscience mondiale de leur sort. En tant que moteur clé du commerce mondial de l’ejiao, les consommateurs américains ont la responsabilité de nous renseigner, nous-mêmes et les autres, sur cette crise et de travailler pour y faire face.