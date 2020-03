La critique sévère d’Oscar Ruggeri à l’égard de la classe politique et la référence au crime des rugbiers

Comme d’habitude, Oscar Ruggeri il a re-improvisé un monologue autre que le football dans le programme des 90 minutes. “Le sujet est compliqué, che … Tu continues de baiser, de boire mon pote», A interrompu le Cabezón lorsque le thème central du débat était le coronavirus.

“Mate n’a rien à voir avec ça“, A répondu l’un des membres du panel, lors d’un aller-retour qui a suivi avec le retour ironique de l’ancien défenseur:”Vous n’avez toujours pas les vaccins et vous continuez à sucer le partenaire entre tout le monde“

“Mais si c’était comme ça, le ministre de la santé dirait ne buvons plus de maté“Il a fait valoir Sebastian Vignolo, pilote du cycle diffusé par Fox Sports. “Alors un mec t’infecterait à un mètre car il jette quelques gouttes de salive et rien ne se passe pour partager l’ampoule?“Il a interrogé Ruggeri avant d’être interrogé par Daniel Arcucci: “De même, il faut faire plus attention à la dengue et à la rougeole, qui sont plus installées que le coronavirus en Argentine… “

La conversation a duré plusieurs minutes jusqu’à ce qu’il y ait un dialogue qui a touché la comédie entre Chicken Vignolo et Cabezón.

–Avez-vous eu la rubéole? Demanda Vignolo.

–Et qu’est-ce que cela a à voir avec ça? On parle de rougeole et il vous dit qu’il avait la rubéole Répondit Ruggeri.

–Avez-vous eu la varicelle? Le chef de la télévision a insisté.

–Non – Il a rendu l’ancienne centrale.

–Oui, aviez-vous une mononucléose? Demanda à nouveau le journaliste.

–Non Dit le Bighead.

–Oui, aviez-vous une hépatite? – continua le Poulet.

–Mais qui étiez-vous? Un cobaye qui a testé tous les vaccins avec vous? Ruggeri a clôturé, avec une réponse qui a provoqué un rire généralisé.

Cependant, l’étape de la comédie s’est terminée lorsque l’ancien capitaine du Sélection Il a évoqué les nouvelles qui traversent le pays. «Nous sommes des Argentins difficiles. Nous allons au Paraguay et n’avons pas d’inflation. L’Uruguay, le Chili et la Bolivie ont moins de deux chiffres et nous en avons plus de 50%. Nous augmentons les prix des supermarchés et de l’essence. Nous devons tous aller au Paraguay. Nous avons les mêmes supermarchés et les prix augmentent ici, rien de plus“, L’ancien joueur a commencé dans une analyse critique qui a continué avec la même tendance:”Tous les pays limitrophes grandissent et nous reculons. Je ne comprends pas pourquoi ils ne se réunissent pas avec les pays qui n’ont pas d’inflation. Ne donnez plus l’argent, Ce serait une contribution importante. Donnez-le à ceux qui en ont vraiment besoin“

Le silence qui envahit le studio de télévision ne fut interrompu que par les paroles de Ruggeri. Avec emphase et indignation, l’ancien central a maintenu sa position: «Le lundi et le mardi du carnaval n’étaient pas les piqueteros. Bien sûr, parce qu’ils faisaient la fête. Mercredi, ils ont de nouveau coupé et refait du quilombo. En tant que citoyen, j’ai mes obligations, comment payer les impôts et me comporter en conséquence; mais Où sont mes droits?“

«Un jour, nous sortirons dans la rue tous ceux qui paient des impôts pour couper toutes les rues. Ne laissez personne travailler et collecter comme il peut. Ils disent que vous devez faire un effort … De quel effort parlez-vous? Si ce sont les politiciens qui doivent donner l’exemple. Ensuite, tout le monde vote pour augmenter les salaires. Assez d’argent de l’État, ceux qui ne travaillent pas ne devraient rien recevoir », a poursuivi l’ancien joueur avant de clore avec une référence sévère à l’insécurité et au crime des rugbards qu’il a subis. Fernando Báez Sosa: «Ils parlent d’une explosion sociale parce que les gens ne l’atteignent pas. On va faire l’épidémie sociale parce qu’on ne peut plus le supporter. Ils tuent les filles et sortent pour avoir un bon comportement. Comment expliquez-vous au père et à la mère du fils qu’ils ont tué au sujet des droits de l’homme. Vous devez accompagner ces gens. Aux parents de Fernando… juste là, nous serons un vrai pays. “