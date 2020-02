La croissance du Mexique dépendra de la réponse aux défis technologiques | Entreprises mexicaines

Les nouveaux défis technologiques des entreprises sont essentiels au développement économique du Mexique, comme l’a révélé mercredi le Business Forum Towards an Industry of the Future (I4.0Mx) qui vise à dynamiser le sud et le sud-est du Mexique.

Un groupe de dirigeants d’entreprises et de responsables de neuf États a analysé les options viables pour l’industrie au Mexique au Musée international baroque de Puebla, au centre du pays.

Ils ont convenu que l’industrie sera le moteur du changement au Mexique pour ouvrir des espaces à tous les secteurs, y compris les entreprises sociales, productives et industrielles qui recherchent des entreprises innovantes et le développement de nouvelles compétences.

Au centre du débat était la possibilité d’acquérir des robots pour faciliter le travail des salariés “sans les remplacer mais uniquement pour faciliter leurs activités et actions”.

L’industrie 4.0 brise les paradigmes, crée de nouveaux concepts de production et de contrôle, établit une nouvelle ligne directrice résultant de la création de produits et de machines intelligents et d’une interconnexion sans précédent de systèmes et d’installations informatisés, ont-ils expliqué.

Manuel Pérez Cárdenas, chef du bureau du président de la Confédération des chambres industrielles du Mexique CONCAMIN), a souligné que les entreprises auront un point de rencontre car ce sont elles qui ont le développement durable et la possibilité de faire bouger l’économie du pays.

La quatrième révolution industrielle doit aller de pair avec la numérisation et l’automatisation de la fabrication cyberphysique, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le monde a commencé à converger avec l’interconnexion des appareils numériques et à transformer le mode de vie, car maintenant une relation se développe entre l’environnement et les êtres humains.

Il a critiqué le manque de synergie des universités et de l’appareil productif, qui se traduit par un manque de recherche qui s’observe dans le fait que 99% des entreprises sont petites et 0,1% génère 70% ou 80 % de l’économie.

“Ils imaginent que lorsque nous parlons de politiques publiques. Surtout en matière économique, nous devons nous demander où nous allons concrétiser tout ce que disent les politiques publiques et il n’y en a pas d’autre: c’est dans les entreprises et c’est dans les particuliers en particulier”, a-t-il dit. .

Il a expliqué que le Mexique occupe la 58e position dans le classement de l’indice mondial de l’innovation (2017) qui évalue le niveau d’innovation de 127 économies dans le monde.

Enrique Fernández Moctezuma, directeur de la planification de la production de Volkswagen de México, a déclaré que le personnel dont il disposait était la clé du «saut» technologique requis.

«Nous avons un travail et une responsabilité, comme nous l’avons décidé, au sein de Wolkswagen de México. Nous travaillons en synergie avec les autres régions du groupe, mais il est important d’être situé en Amérique du Nord, nous avons des engagements et nous avons beaucoup d’enthousiasme pour atteindre les marchés canadiens et les États-Unis, bien sûr le Mexique et parfois aussi l’Amérique du Sud “, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’augmentation de la productivité est un objectif clé, car il doit être rentable, avoir un avantage économique, mais il est préférable de rechercher la continuité, qui doit aller de pair avec une structure de coûts de fabrication.

Bernd Rohde, directeur de Hannover Fair Mexico, a déclaré que dans l’industrie des robots, il y aura de nouveaux segments tels que la fabrication additive, dirigée par l’impression 3D, et l’énergie, ce qui est un défi à obtenir à bon prix. Il a souligné qu’une attention sera accordée à l’éducation avec un programme spécial pour les étudiants et une exposition spéciale pour la mobilité électrique.

“Nous parlons de robots à grande échelle pour la fabrication internationale et d’un chiffre record qui a atteint 380 000 et cela devrait continuer”, a-t-il déclaré.

Il a souligné qu’une fois les statistiques 2019 connues, on parlerait de 400000 robots exportés chaque année, un chiffre qui, mis en perspective, est supérieur à la population du Belize avec 370.000 habitants.

Le Mexique est le quatrième importateur de ces robots industriels, juste en dessous de la Chine, de l’Allemagne et des États-Unis, ce qui témoigne de la génération d’importance dans ce type de robotique pour les entreprises, a-t-il ajouté.