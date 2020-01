La curiosité a tué la … souris?

Les parasites vivent sur ou même à l’intérieur d’un autre organisme. Et certains peuvent même changer le comportement de leur hôte pour augmenter les chances de leur transmission. Prenez le Toxoplasma gondii unicellulaire. Les souris infectées par ce virus semblent attirées par l’odeur de pipi de chat, une odeur que les souris non infectées évitent intelligemment. L’infection augmente ainsi les chances qu’une souris se retrouve dans la bouche d’un chat. De toute évidence, de mauvaises nouvelles pour la souris, mais de bonnes nouvelles pour le parasite, qui a besoin d’un minou pour terminer son cycle de vie et se propager à des hôtes supplémentaires.

Sournois, en effet. Mais il s’avère que ce plan rusé peut être ciblé avec moins de précision qu’il ne le semble initialement, car une nouvelle étude révèle que Toxoplasma n’élimine pas spécifiquement l’aversion naturelle d’une souris pour les chats. Au contraire, l’infection les rend généralement moins anxieux et plus aventureux, ce qui les rend curieux au sujet des chats et à peu près tout le reste. Leur travail apparaît dans la revue Cell Reports. [Madlaina Boillat et al., Neuroinflammation-associated aspecific manipulation of mouse predator fear by Toxoplasma gondii]

“L’histoire de Toxoplasma gondii manipulant le comportement de son hôte est tout simplement fascinante.”

Biologiste Ivan Rodriguez de l’Université de Genève, l’un des principaux auteurs de l’étude.

“Il était particulièrement intéressant pour nous de comprendre comment le parasite réalise une altération spécifique des circuits neuronaux impliqués dans la réponse envers les prédateurs félins – quelque chose qui n’a jamais été élucidé.”

Rodriguez et ses collègues ont donc décidé de déterminer les mécanismes moléculaires qui sous-tendent cette attraction fatale féline légendaire. Pour leur première étape:

«Nous avons décidé d’effectuer un panel assez large d’analyses comportementales avec des souris infectées afin d’avoir un aperçu de la façon dont le parasite affecte son hôte. Nous avons rapidement observé que les souris infectées étaient moins anxieuses, étaient plus exploratrices et réagissaient assez différemment que les souris témoins lorsqu’elles étaient confrontées à des menaces potentielles. »

Par exemple, les souris infectées par Toxoplasma étaient plus rapides à vérifier les confins d’un labyrinthe surélevé que leurs camarades non infectés. Ils ont interagi avec les mains des enquêteurs humains et n’ont pas été perturbés lorsqu’un rat anesthésié a été plongé au milieu de leur cage – un événement qui a provoqué le gel de souris non infectées.

Et les souris infectées dans cette étude ont en effet montré une attirance pour l’urine des lynx roux. Mais ils étaient encore plus intéressés par les parfums des renards et des cobayes. Bien sûr, que les souris infectées soient attirées spécifiquement ou non par l’odeur des chats, le parasite obtient toujours ce qu’il veut, explique Rodriguez.

“Le résultat final est de favoriser la transmission du rongeur infecté au chat.”

Quant au mécanisme, il apparaît que le parasite déclenche une inflammation générale du cerveau.

“Une découverte intéressante est que nous observons une corrélation entre le niveau d’inflammation et la gravité des altérations comportementales.”

Madlaina Boillat, étudiante diplômée au laboratoire Rodriguez.

Elle et Rodriguez continueront d’explorer comment la neuroinflammation envoie les souris à leur perte presque certaine. Cela rend-il ces souris aveugles au danger – ou leur confère-t-il le genre de curiosité généralement associé à leurs ennemis félins?

—Karen Hopkin

[The above text is a transcript of this podcast.]