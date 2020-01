La danse cosmique bizarre offre un nouveau test de relativité générale

Au cours des deux dernières décennies, les astronomes ont testé la théorie générale de la relativité d’Einstein en utilisant un laboratoire céleste exquis situé à des milliers d’années-lumière de là, en direction de la constellation de la Croix du Sud.

Découvert en 1999, ce laboratoire se compose de deux poids lourds stellaires enfermés dans une danse orbitale élaborée: une naine blanche – une cendre de la taille de la Terre se refroidissant lentement laissée par une étoile qui s’évapore – virevoltant autour d’un pulsar appelé PSR J1141-6545 – une rotation rapide, étoile à neutrons ultradense de la taille d’une ville produite par une explosion de supernova cataclysmique. Chacun emballe un peu plus que la masse équivalente de tout notre soleil dans son cadre compact. De tels couplages sont peu probables, bien que relativement banals dans toute la galaxie, mais celui-ci est particulièrement spécial: la naine blanche réside sur une orbite extrêmement étroite, connaissant une «année» d’environ cinq heures et des vitesses allant jusqu’à un million de kilomètres par heure. fouette autour de son compagnon légèrement plus lourd, qui tourne lui-même plus rapidement que deux fois par seconde.

Pour les scientifiques qui étudient la relativité générale, le système est une correspondance littérale faite au paradis. Divers phénomènes bizarres découlant de la théorie la plus réussie d’Albert Einstein élèvent leur tête «relativiste» dans ses conditions gravitationnelles extrêmes. Et les astronomes utilisant des radiotélescopes peuvent les mesurer avec précision, grâce à de minuscules écarts, ces effets s’impriment sur les impulsions métronomes du pulsar. De telles mesures de «synchronisation pulsarienne» montrent, par exemple, que la dilatation temporelle déforme la vitesse de rotation apparente du PSR J1141-6545 et que l’orbite de la naine blanche se dégrade progressivement en raison de l’émission abondante d’ondes gravitationnelles, le tout conformément aux prévisions. Maintenant, une équipe de recherche a réussi à détecter une autre bizarrerie einsteinienne: le traînage du cadre relativiste – également connu sous le nom d’effet Lense-Thirring, d’après les théoriciens qui l’avaient prédit il y a plus d’un siècle – dans lequel un objet à rotation rapide tourbillonne le tissu de l’espace-temps autour de lui . Les résultats ont été publiés dans Science le 30 janvier.

«Imaginez que vous avez un bol de miel et que vous y mettez une balle de golf et du colorant alimentaire», explique l’auteur principal de l’étude, Vivek Venkatraman Krishnan, de l’Institut Max Planck de radioastronomie à Bonn, en Allemagne. «Si vous tournez la balle de golf très rapidement, le miel tourbillonne également, entraînant le colorant alimentaire avec lui. Dans ce cas, la boule qui tourne est la naine blanche, le miel est une courbure spatio-temporelle et le colorant alimentaire est le pulsar. »

Représentation artistique du système binaire PSR J1141-6545, composé d’une étoile à neutrons en orbite autour d’une naine blanche à rotation rapide. La rotation du nain blanc entraîne le tissu même de l’espace-temps avec lui, provoquant la chute de l’orbite dans l’espace.

Les chercheurs ont déjà détecté une traînée relativiste de trame, mesurant son influence extrêmement faible sur les expériences satellitaires se déplaçant à travers le champ gravitationnel de la Terre alors que notre planète tourne. Mais c’est la première fois que son effet subtil est vu si clairement ailleurs dans le cosmos – dans ce système exotique, la traînée de trame est environ 100 millions de fois plus forte que l’effet serait autour de la Terre. Même ainsi, au début, les astronomes l’ont à peine remarqué. Représenté sur près de deux décennies d’observations à l’aide de l’observatoire Parkes et des radiotélescopes UTMOST en Australie, en 2015, le moment des pulsations du PSR J1141-6545 a révélé une petite “ dérive ” des paramètres orbitaux du système qui semblait initialement défier toute explication. Même après avoir inclus tous les effets relativistes précédemment détectés du système qui pourraient modifier les mouvements de la naine blanche et du pulsar, Venkatraman Krishnan et ses collègues n’ont pas tenu compte de la dérive. «Nous étions vraiment excités, car cela signifiait que quelque chose n’allait pas avec les données ou notre analyse – ou bien qu’il signalait une nouvelle physique au-delà de la relativité générale», explique Venkatraman Krishnan.

Dans ce cas – comme dans tous les autres précédents – la théorie d’Einstein a finalement séduit les spéculations sur la physique révolutionnaire. “[Venkatraman Krishnan] eu un moment eureka quand il a permis [the pulsar’s] le plan orbital pour modifier son orientation, que nous avions précédemment supposé fixé dans l’espace », explique Matthew Bailes, astronome à l’Université de technologie de Swinburne en Australie, qui a dirigé la campagne de surveillance intensive depuis sa conception il y a près de 20 ans. “Tout d’un coup, il était clair que l’orbite dégringolait dans l’espace à un rythme jamais vu auparavant dans de tels systèmes.”

Ce tumbling – techniquement appelé précession orbitale – provenait de la traînée de trame (combinée à l’effet classique bien connu des déviations induites par le spin dans la forme sphérique presque parfaite du pulsar qui a légèrement modifié son champ gravitationnel). En d’autres termes, la dérive était due en partie au tumulte du pulsar alors qu’il traînait dans le tourbillon de l’espace-temps entourant son compagnon nain blanc.

Mais ce scénario exigerait que le nain blanc tourne très vite – rappelez-vous la balle de golf dans le miel – probablement plus d’une fois par minute. Cette vitesse serait plus rapide que ce qui pourrait être expliqué dans les modèles de formation binaire standard nain-pulsar blanc. Ces systèmes commencent comme deux étoiles normales. L’un d’eux explose d’abord comme une supernova pour former un pulsar, qui tourne ensuite à des taux de rotation très élevés en siphonnant le gaz de son compagnon, transformant le compagnon en une naine blanche qui tourne lentement. Pour le PSR J1141-6545, l’inverse a dû se produire, la naine blanche se formant en premier et tournant en volant le gaz du progéniteur pulsar de la supernova qui va bientôt disparaître. Dans une série de calculs complexes aboutissant à 70 millions de simulations de l’évolution des étoiles binaires, le co-auteur de l’étude Thomas Tauris de l’Université d’Aarhus au Danemark a examiné ce processus, trouvant une gamme étroite mais plausible de masses et d’orbites pour les deux étoiles originales qui résultat dans le système PSR J1141-6545.

«Lorsque les observateurs m’ont contacté et m’ont demandé si je pouvais essayer de modéliser ce système, j’ai été immédiatement accroché», explique Tauris. «Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée que tester la théorie de la gravité d’Einstein va de pair avec une modélisation des étoiles binaire à la pointe de la technologie.»

Aussi labyrinthique et circonstancielle que cette analyse puisse paraître, elle concorde de manière convaincante avec les travaux antérieurs effectués lorsque les découvreurs du PSR J1141-6545 ont cherché pour la première fois à expliquer les caractéristiques bizarres du système. Les conclusions de la nouvelle étude sont «assez convaincantes», dit Victoria Kaspi, astronome de l’Université McGill, qui n’était pas impliquée dans le document et qui a découvert le système en 1999 en utilisant le radiotélescope Parkes. «Les observations de pulsar-timing et l’analyse des données sont effectuées de manière experte, et l’équipe a également couplé ce travail avec d’intéressantes simulations d’évolution binaire. En outre, ils ont trouvé une belle confirmation de la [formation] scénario que nous avons invoqué il y a longtemps lorsque ce système inhabituel a été découvert. C’est, bien sûr, très gratifiant – c’est agréable de voir sa prédiction vérifiée! »

À l’avenir, Venkatraman Krishnan dit, des études de synchronisation similaires d’autres systèmes binaires composés de deux pulsars pourraient également révéler un traînage relativiste du cadre, ce qui pourrait, à son tour, aider à déterminer la taille exacte de ces pulsars – une mesure cruciale qui révélerait de nouvelles informations sur leur intérieur mystérieux. «Il existe de nombreuses théories, mais nous ne savons pas vraiment ce qui se passe dans une étoile à neutrons. La densité y est beaucoup plus grande que tout ce que vous pourriez obtenir en laboratoire. Avec d’autres mesures [of binary pulsar systems], c’est quelque chose que nous pourrions aider à déduire. “

Pour l’instant, la quête pour tester la relativité générale avec un examen toujours plus approfondi se poursuit, ce dernier cas astrophysique étant une autre confirmation de la théorie d’Einstein. «C’était merveilleux de réunir tout cela après deux décennies d’observation», dit Bailes. “Comme beaucoup de résultats scientifiques, avec le recul, ce n’était pas si surprenant. Mais c’est beau. “