La date limite d’acceptation de l’offre pour le BME commence lundi et se termine le 11 mai | Économie

La date limite d’acceptation de l’offre publique d’achat lancée par le gestionnaire de la bourse suisse Six sur les bourses et marchés espagnols (BME) débutera le lundi 30 mars prochain et se terminera le 11 mai, les deux jours inclus, comme l’a rapporté vendredi le Commission nationale de la Bourse (CNMV).

La période d’acceptation s’étend sur 43 jours civils à compter de la publication de la première annonce de l’offre publique d’achat, qui a eu lieu aujourd’hui, comme l’explique l’organe dirigé par Sebastián Albella.