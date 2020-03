La DEA arrête plus de 700 membres du CJNG

Les États-Unis ont annoncé mercredi que le DEA détenu plus de 700 membres du cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) dans le cadre de l’opération Projet Python, qui s’est développé sur six mois.

Nous avons exécuté une centaine d’ordonnances judiciaires et arrêté plus de 700 personnes », a annoncé le chef de l’agence de lutte contre la drogue par intérim, Uttam Dhillon, lors d’une conférence de presse au siège du ministère de la Justice à Washington.

De même, la DEA a effectué plusieurs raids ce mercredi dans le cadre de l’opération Python, pour lequel ils ont saisi 600 kilogrammes de médicaments CJNG.

Le projet Python est la plus grande attaque des autorités américaines. contre le CJNG à ce jour, mais ce n’est que le début “, a déclaré Dhillon.

Ces raids ont conclu six mois de travail et plus de 100 enquêtes contre le cartel de Jalisco. Selon les autorités américaines, le réseau criminel dirigé par “El Mencho” compte plus d’une centaine de laboratoires de méthamphétamine. Pour cette raison, Dhillon a annoncé une récompense de 10 millions de dollars pour toute personne ayant des informations sur le chef du CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho“.

Certains médias locaux ont rapporté des vidéos des arrestations effectuées. À Los Angeles, la police a arrêté un membre du cartel, qui avait une cargaison de méthamphétamines et d’armes à son domicile, selon Eye Witness News.

Avec des informations de Notimex et EFE.

Vous pourriez également être intéressé:

Qui est El Mencho, le capo mexicain pour qui la DEA offre une récompense millionnaire?