La décision de la production de “Twenty Millions” pour régner la paix entre Sol Pérez et Mónica Farro et revenir sur scène

Carmen Barbieri a évoqué le retour sur les lieux et a déclaré que “le calme est revenu”. Et il a souligné:Nous étions tous impatients, car ils sont tout le temps ensemble sur scène et ont beaucoup de dialogue. Il leur avait demandé à tous les deux de se faire face, de ne pas changer les paroles, il y a une poussée marquée … Monica ne voulait pas la toucher de peur de ce que l’autre pensait, mais je leur ai demandé d’agir comme marqué, ils poussent, ils crient et ils se parlent comme c’était marqué, ils l’ont fait comme ça, ils l’ont bien fait. Nous prenions tous soin, les producteurs en prennent soin afin qu’ils se portent bien “, a expliqué l’actrice.

Sol Pérez, pour sa part, a déclaré que “alors que les problèmes contractuels sont résolus” n’a aucun problème à poursuivre le travail, bien qu’il ne veuille pas dire les choses qui ont bavardé lors de la réunion avec la production car “je préfère leur laisser des portes à l’intérieur”. “Aujourd’hui, je suis venu travailler et les garçons m’ont très bien traité, ils ont apporté des fleurs, ils étaient mille points, ils m’ont changé au dressing, ils m’ont apporté la nourriture au dressing, ils m’ont rendu belle, je ne peux pas demander plus, je suis reconnaissant »at-il ajouté.

D’un autre côté, Monica Farro a déclaré que la raison qui a engendré le grand combat n’était pas le travail, mais le personnel, et a déclaré quepour le moment je vais me préserver, la production me demande de calmer les eaux. Je suis fier de la façon dont j’ai procédé, j’ai vécu beaucoup d’agressions et je ne les ai ni exprimées ni endurées. Ils ont dû la sortir, car elle était dépassée »dit l’actrice. «Je suis fier de mes actions, j’étais en paix. De la production, ils m’ont demandé de continuer, que tout allait bien, que j’étais très bienvenu, je suis heureux avec les gens avec qui je travaille, les cinq compagnons que j’ai sur scène sont très expérimentés », a-t-il déclaré, niant la compagnie de Sol , qu’il considère comme “qui partage la scène” avec elle.

Perez Il n’a pas voulu préciser les données de conflit, bien qu’il ait déclaré:Je ne passais pas un bon moment, J’avais perdu beaucoup de poids, je gardais beaucoup de choses. Ils m’ont demandé quelque chose et j’ai pleuré, ça m’a consumé à l’intérieur. J’espère que la production a le même traitement que j’ai toujours eu avec eux. Il a eu l’offre de faire l’été avec eux avant de penser que cela allait se faire. La chose la plus normale est de parler avec la production et de résoudre les problèmes. J’ai d’excellents camarades de classe qui sont mes professeurs et m’apprennent tout. N’étant pas en mesure de profiter de l’opportunité d’apprendre auprès de personnes aussi riches, je ne veux pas laisser tomber. Je ne veux pas pleurer, avec un problème mineur. Tout ce qui doit arriver arrive. Je ne connaissais personne avant de commencer la pièce, seulement Carmen, donc je n’ai jamais mal parlé de personne. De plus, j’avais deux robes et j’en ai prêté une, le conflit ne tourne pas », a ajouté Sol.

“Les filles doivent attendre un peu et elles se calmeront. Nous avons beaucoup parlé, mais entre fonction et fonction, je n’ai plus parlé, donc ça veut dire qu’ils sont plus calmes. Cela a aidé Marin à venir parler à Rottemberg. Il est très important qu’ils se sentent pris en charge, à la fois de manière égale, et qu’ils me disent la vérité, s’ils continuent de se sentir mal à travailler ensemble », a ajouté Carmen, qui a déclaré que« Sol m’a dit qu’il y avait des problèmes depuis novembre mais qu’ils ne voulaient rien me dire. à propos de Santiago, mais je leur ai demandé “comment je ne savais pas?” Ils ne voulaient pas me dire, cacher une boule de neige que nous essayons d’arrêter maintenant, mais c’est difficile “, a déclaré l’actrice.