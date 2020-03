La décision de reporter ou non les Jeux de Tokyo sera prise dans quelques jours.

ATHENES, 24 mars (.) – La décision finale de reporter les Jeux olympiques de Tokyo de cette année sera prise dans les prochains jours, ont déclaré mardi à . deux sources du mouvement olympique.

Le Comité International Olympique (CIO) et les organisateurs des Jeux de Tokyo subissent une pression croissante pour reporter les Jeux en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président du CIO Thomas Bach donneront une conférence téléphonique à 11h00 GMT.

Les sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré que le CIO et le Japon n’épuiseront pas les quatre semaines complètes de consultation annoncées dimanche par l’institution olympique après avoir reconnu que le report était une option.

“Une décision sera annoncée dans les prochains jours. Ce n’est pas une question de semaines, mais de jours”, a indiqué l’une des sources.

Le CIO et les organisateurs ont longtemps insisté pour que les Jeux se déroulent comme prévu à partir du 24 juillet, mais comme le virus s’est propagé d’Asie en Europe et plus à l’ouest, l’opposition à la tenue du Les jeux ont augmenté alors que les athlètes ont du mal à se préparer.

Ce serait la première fois que les Jeux Olympiques sont déplacés ou retardés en temps de paix en 124 ans d’histoire moderne.

L’épidémie de coronavirus a déjà infecté plus de 377 000 personnes dans 194 pays et territoires et laissé une trace mortelle de plus de 16 500 décès.

(Information de Karolos Grohmann; traduit par Jose Elías Rodríguez)