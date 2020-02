La décision drastique du prince Harry et de Meghan Markle montrant qu’ils ne vivront plus au Royaume-Uni

Le Megxit a un nouveau chapitre scabreux qui pourrait confirmer que le prince Harry et Meghan Markle ne vivront plus au Royaume-Uni et ils éloigneront leur résidence de la Couronne britannique, peut-être sur l’île de Vancouver, au Canada, où ils ont jusqu’à présent séjourné dans le manoir qu’ils louent pour 14 millions de dollars.

Plus tôt cette année, le couple formé par le plus jeune fils du prince Charles et l’actrice a annoncé sa décision d’abandonner ses fonctions de haut rang en tant que membres de la famille royale britannique, de partager son temps entre l’Angleterre et l’Amérique du Nord.

“Nous avons l’intention de prendre notre retraite en tant que membres de première classe de la famille royale et travailler à acquérir l’indépendance financière, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine », ont-ils expliqué dans un communiqué historique.

Bien qu’ils aient initialement affirmé que leur résidence serait divisée entre les deux sites, On pense maintenant qu’ils pourraient s’installer loin du Royaume-Uni parce qu’ils ont fermé leur bureau à Buckingham Palace et licencié leurs 15 employés.

Les ducs de Sussex ont signalé cette mesure drastique aux personnes touchées après avoir rendu public leur intention de se séparer de la royauté le mois dernier et on pense que la reine Elizabeth II et ses héritiers sont au courant de la liquidation de l’équipe voisine.

Une source proche de la maison royale a expliqué au Daily Mail que des licenciements se produisent parce que Harry et Meghan Ils n’ont plus besoin d’un bureau à Buckingham Palace: “Alors que les détails sont encore en cours de finalisation et que des efforts sont faits pour redistribuer les personnes à l’intérieur de la maison royale, il y aura malheureusement des licenciements.”

Fiona Mcilwham, le secrétaire particulier du couple; Sara Latham, chef des communications; Clara Loughran, Coordinateur du programme de Harry; Marnie Gaffney, secrétaire adjoint aux communications, et David Watkins, spécialiste des médias sociaux, font partie des membres de l’équipe qui seront licenciés et recevront un accord de réparation.

On sait que de nombreux liquidés faisaient partie de l’équipe du prince depuis plusieurs années et ont démontré à plusieurs reprises leur loyauté envers le couple, comme dans le cas de Marnie Gaffney, qui a accompagné le fils de Lady Diana dans son travail militaire et organisé ses tournées officielles réussies, ou Julie Burley, secrétaire adjoint aux communications, qui a participé à la campagne de santé mentale Heads Together, promue par Harry, William et Kate.

“Je ne pense pas que ce soit une surprise pour quiconque que ces circonstances aient été incroyablement difficiles pour leur équipe, qu’ils aient traversé des moments très difficiles. Ce sont tous de bonnes personnes, très fidèles et brillants dans leur travail, et tout le monde ressent une honte incroyable pour eux.” », a-t-il expliqué une autre vraie source au Daily Mail.

La Maison royale britannique a proposé de réorganiser un ou deux des personnes affectées par la décision du prince Harry et de Meghan dans d’autres postes, mais les accords nécessaires n’ont pas encore été finalisés.

Marnie Gaffney, qui a également été distinguée en tant que membre de l’Ordre royal de Victoria par la reine Elizabeth II en raison de son service dévoué, a été l’une des chanceuses à recevoir une nouvelle offre pour sa carrière aux côtés de la Couronne.

“Elle avait la possibilité de retourner au Palais, et ils voulaient qu’elle reste, mais elle a décidé que Ce fut une fin naturelle après une décennie avec la famille royale. Il recevra son accord et espère relever des défis nouveaux et différents », a ajouté une personne proche.

Le prince Harry et sa femme ont également formé une nouvelle équipe spécialisée basée aux États-Unis, beaucoup d’entre eux avaient déjà travaillé avec Meghan Markle, ainsi qu’un designer canadien pour créer un nouveau site Web sans l’intervention de conseillers Palace.

Les 15 personnes licenciées travailleront avec le couple jusqu’à ce qu’elles concluent leur relation avec la Maison royale en mars prochain.