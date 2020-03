La décohérence est un problème pour l’informatique quantique, mais …

Il semble que l’informatique quantique soit de plus en plus avancée de jour en jour. Les qubits deviennent plus propres, les portes s’améliorent et les algorithmes deviennent plus complexes. Ce n’est apparemment qu’une question de temps avant que l’informatique quantique ne devienne une technologie de base. Cependant, il reste un obstacle majeur qui nécessitera d’immenses efforts pour surmonter: la décohérence.

Les ordinateurs quantiques promettent une accélération exponentielle dans la résolution de certains types de problèmes en utilisant des principes quantiques tels que la superposition et l’intrication, mais l’utilisation d’états quantiques laisse également l’ordinateur quantique beaucoup plus vulnérable aux erreurs qu’un ordinateur classique ne le serait. Ces erreurs proviennent de la décohérence, un processus dans lequel l’environnement interagit avec les qubits, modifiant de façon incontrôlable leurs états quantiques et provoquant la perte d’informations stockées par l’ordinateur quantique.

La décohérence pourrait provenir de nombreux aspects de l’environnement: modification des champs magnétiques et électriques, rayonnement des objets chauds à proximité ou diaphonie entre les qubits. Les scientifiques quantiques ont du pain sur la planche pour lutter contre toutes ces sources potentielles de décohérence.

Mais le but de cet essai n’est pas de minimiser l’informatique quantique. Il s’agit de mettre en évidence une autre application de la mécanique quantique, qui exploite plutôt que déplore l’extrême sensibilité d’un état quantique à son environnement. C’est le domaine de la mesure quantique.

Le but de la mesure quantique est d’utiliser des états de superposition et enchevêtrés qui sont beaucoup plus sensibles à l’environnement que des états normaux à comportement classique. La sensibilité plus élevée de ces états nous permet de mesurer l’environnement plus précisément que nous ne le serions autrement.

Voici comment cela fonctionne. Le principe d’incertitude de Heisenberg dit que si nous mesurons très précisément un aspect d’un système, par exemple la position d’un objet, nous perdons alors des informations sur un aspect différent du système, par exemple, la vitesse de déplacement de l’objet. Dans un état classique classique qui ne se comporte pas quantiquement mécaniquement, l’incertitude de la position et de la quantité de mouvement sont des valeurs fixes. Mais si nous avons le contrôle quantique d’un état, nous pouvons contourner les règles en notre faveur.

Imaginez cette incertitude comme un ballon rond. Si vous n’y faites rien, les dimensions sont toutes les mêmes. Imaginez maintenant tenir ce ballon entre vos mains et le serrer. Il deviendra plus maigre dans la dimension dans laquelle vous serrez, mais s’étendra par conséquent dans les autres dimensions, laissant le volume global le même (à condition de ne pas presser si fort que vous éclatez le ballon). C’est essentiellement ce que nous faisons lorsque nous pressons un état quantique. Nous rendons l’incertitude dans la dimension qui nous tient à cœur plus fine, mais en conséquence nous souffrons d’une incertitude plus grande dans l’autre dimension, conformément au principe d’incertitude.

Tout comme dans l’analogie du ballon pressé, le processus quantique de réduction de l’incertitude dans une direction est également appelé à juste titre pressage. Et récemment, la compression a attiré une tonne d’attention dans la communauté de la physique, grâce à son adoption par la célèbre recherche par ondes gravitationnelles de la collaboration LIGO.

LIGO exploite un interféromètre qui utilise l’interférence de la lumière se déplaçant sur deux chemins différents pour détecter de petits changements dans la distance relative de ces deux chemins – une signature d’une onde gravitationnelle. C’est un exploit technique incroyable. Avec deux bras de quatre kilomètres de long et 200 kilowatts de puissance laser rebondissant sur d’immenses miroirs suspendus comme des pendules pour isoler l’expérience des événements sismiques, la sensibilité aux ondes gravitationnelles qu’ils ont atteint est impressionnante. Et, pour établir plus de confiance dans chaque événement détecté, ils n’ont pas fait un seul interféromètre. Ils en ont réalisé trois (dont l’autre collaboration sur les interféromètres à ondes gravitationnelles, VIRGO).

Avec toutes ces caractéristiques impressionnantes conçues dans l’interféromètre, les chercheurs du LIGO ont détecté de nombreux événements qui ont provoqué des ondes gravitationnelles, mais ils voulaient augmenter encore leur sensibilité pour être en mesure de détecter des événements plus petits ou plus éloignés qui provoquent des ondes gravitationnelles. Récemment, ils ont accompli cela en ajoutant cet état quantique spécial de lumière, la lumière comprimée, dans l’un des chemins de leur détecteur. Cette compression a permis de détecter beaucoup plus facilement une petite différence dans les longueurs des deux bras de l’interféromètre résultant des ondes gravitationnelles, ce qui leur a permis de détecter 50% d’événements de plus qu’auparavant.

Soyons clairs: la décohérence reste un problème pour la détection quantique. Cela fait disparaître le signal. Essayer de prendre des mesures en présence de décohérence, c’est comme prendre une photo à longue exposition d’une personne qui bouge; la photo devient floue et il devient difficile de discerner exactement comment la personne se déplace.

Cependant, la physique sous-jacente de la raison pour laquelle la décohérence se produit, c’est-à-dire les interactions avec l’environnement, est exactement la raison pour laquelle la mesure quantique fonctionne en premier lieu; nous devons simplement être intelligents sur la façon de concevoir l’expérience afin que la mesure soit sensible à la chose que nous essayons de mesurer, mais pas au reste de l’environnement. LIGO, par exemple, a accompli cela en travaillant très dur pour isoler l’interféromètre de tout ce qui produirait un faux signal, comme les vibrations de l’activité sismique, les courants d’air ou même les scientifiques aux pieds lourds piétinant autour du laboratoire.

LIGO n’est qu’un des nombreux exemples d’expériences qui utilisent la mécanique quantique pour augmenter leur sensibilité. Les chercheurs mettent les atomes dans des états de mouvement quantiques pour détecter plus précisément les champs électriques, créant des états serrés d’horloges atomiques pour augmenter leur précision dans la mesure du temps, et travaillent à utiliser des états intriqués des atomes pour mesurer la gravité plus précisément.

Les experts en informatique quantique trouvent des moyens de supprimer la décohérence et font de grandes améliorations chaque année. Avec des efforts continus, les ordinateurs quantiques combleront un jour une niche de l’informatique, résolvant certains types de problèmes qui sont classiquement insolubles. Mais ne négligeons pas le fait que les ordinateurs quantiques se battent, c’est permettre au champ des mesures quantiques de s’épanouir.