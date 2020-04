La découverte de l’antimatière révèle des indices sur le début de l’univers

Au début, il y avait de la matière et de l’antimatière, puis il n’y avait que de la matière. Pourquoi? Cette question est l’un des mystères déterminants de la physique. Pendant des décennies, les théoriciens ont trouvé des solutions potentielles, la plupart impliquant l’existence de particules supplémentaires au-delà des espèces connues dans l’univers. La semaine dernière, les scientifiques ont annoncé des résultats alléchants qui pointent vers une solution possible, mais les données sont loin d’être une découverte définitive. Quelle que soit la réponse finale, la résolution de la question peut nous dire plus que la simple raison pour laquelle nous vivons dans un univers de matière – elle pourrait révéler des secrets des premières époques du cosmos ou même nous connecter à la matière noire invisible qui échappe aux scientifiques.

La plupart des théories sur la façon dont la matière a pris le dessus sur l’antimatière se répartissent en deux camps principaux. L’une, appelée baryogenèse électrofaible, propose des versions supplémentaires du boson de Higgs – la particule liée à la façon dont tout le reste prend de la masse. Si ces cousins ​​de Higgs existent, ils auraient pu aider à déclencher une transition de phase abrupte, semblable au changement lorsque l’eau passe du liquide au gaz, au début de l’univers qui aurait pu conduire à un peu plus de matière que d’antimatière dans l’espace. Lorsque la matière et l’antimatière entrent en contact, elles s’annihilent, de sorte que la plupart des choses dans le jeune univers auraient été détruites, ne laissant qu’un petit surplus de matière pour former les galaxies, les étoiles et les planètes autour de nous.

L’autre théorie dominante, appelée leptogenèse, découle plutôt des neutrinos. Ces particules sont beaucoup, beaucoup plus légères que les quarks et traversent le cosmos éthéré, s’arrêtant rarement pour interagir avec quoi que ce soit. Selon ce scénario, en plus des neutrinos réguliers que nous connaissons, il existe des neutrinos extrêmement lourds qui sont si gargantuesques qu’ils auraient pu être forgés uniquement à partir des énormes énergies et températures présentes juste après le big bang, lorsque l’univers était très chaud et dense. Lorsque ces particules se sont inévitablement décomposées en espèces plus petites et plus stables, selon la pensée, elles auraient pu produire un peu plus de matière que les sous-produits de l’antimatière, conduisant à l’arrangement que nous voyons aujourd’hui.

Deux mystères pour le prix d’un

La récente annonce, faite par des scientifiques de l’expérience T2K (Tokai à Kamioka) au Japon, offre des signes encourageants pour le concept de leptogenèse. L’expérience observe les neutrinos lorsqu’ils voyagent à travers 300 kilomètres sous terre et changent entre trois types, ou saveurs – une capacité particulière des neutrinos appelée oscillation. Les chercheurs de T2K ont détecté plus d’oscillations dans les neutrinos que dans les antineutrinos, suggérant que les deux n’agissent pas seulement comme des images miroir l’un de l’autre mais, en fait, se comportent différemment. Une telle différence entre une particule et son homologue d’antimatière est appelée violation du CP, et c’est un indice fort dans la quête pour comprendre comment la matière a dépassé l’antimatière après la naissance de l’univers. “Nous n’appelons pas cela encore une découverte”, explique Chang Kee Jung, membre de l’équipe T2K de l’Université de Stony Brook. L’expérience a maintenant exclu la possibilité que les neutrinos aient une violation de CP nulle avec une confiance de 95 pour cent, et elle montre des indices que les particules pourraient afficher la quantité maximale possible de violation de CP autorisée. Pourtant, davantage de données, et probablement de futures expériences, seront nécessaires pour mesurer précisément à quel point les neutrinos et les antineutrinos diffèrent.

Même si les physiciens font une découverte définitive de la violation de CP dans les neutrinos, ils n’auront pas complètement résolu la question de l’antimatière cosmique. Une telle découverte serait «nécessaire mais pas suffisante» pour prouver la leptogenèse, explique Seyda Ipek, physicienne théoricienne à l’Université de Californie à Irvine. Une autre exigence de la théorie est que les neutrinos et les antineutrinos se révèlent être la même chose. Comment cette contradiction apparente est-elle possible? On pense que la matière et l’antimatière sont identiques à l’exception d’une charge électrique inversée. Les neutrinos, sans frais, pourraient être les deux en même temps.

Si cette possibilité est le cas, cela pourrait également expliquer pourquoi les neutrinos sont si légers – peut-être moins de plus d’un six millionième de la masse de l’électron. Si les neutrinos et les antineutrinos sont identiques, ils pourraient gagner en masse non pas en interagissant avec le champ de Higgs (qui est associé au boson de Higgs), comme le font la plupart des particules, mais via un autre processus appelé mécanisme de bascule. Leurs masses chétives seraient inversement proportionnelles à celles des neutrinos lourds qui ont surgi dans le premier univers. “Quand l’un est en place, l’autre est en baisse, comme une balançoire”, dit Ipek.

“La leptogenèse est une manière très élégante d’expliquer les choses”, explique Jessica Turner, physicienne théoricien au Laboratoire national des accélérateurs de Fermi (Fermilab) à Batavia, Illinois. “Premièrement, vous répondez pourquoi il y a plus de matière que d’antimatière. Et deuxièmement, vous expliquez pourquoi les neutrinos ont de si petites masses. » La preuve que les neutrinos sont leurs propres homologues de l’antimatière pourrait provenir d’expériences à la recherche d’une réaction théorisée appelée double désintégration bêta sans neutrin, qui ne pourrait se produire que si les neutrinos pouvaient s’anéantir comme la matière et l’antimatière le font au contact. Même cette découverte, cependant, ne prouverait pas pleinement la leptogenèse. “Si vous mesurez la violation de CP la plus possible que nous puissions voir, et si vous observiez que les neutrinos étaient leurs propres antiparticules, nous dirions que c’est une preuve circonstancielle, pas une preuve directe”, dit Turner.

Connexion au secteur sombre

Selon les physiciens, l’autre option théorique sur la table, la baryogenèse électrofaiible, pourrait être plus facile à étudier. Alors que la création de neutrinos lourds impliqués dans la leptogenèse dépasserait très probablement les capacités des accélérateurs de particules, les bosons de Higgs supplémentaires prévus par cette théorie pourraient bien apparaître au Grand collisionneur de hadrons, explique Marcela Carena, chef du département de physique théorique du Fermilab. Même si la machine ne les fabrique pas directement, ces parents Higgs pourraient interagir subtilement mais de manière détectable avec les bosons Higgs traditionnels qu’elle produit.

La baryogenèse Electroweak nécessite également une violation supplémentaire de CP dans l’univers, mais pas spécifiquement dans les neutrinos. En fait, une violation de CP a déjà été découverte dans les quarks, mais en si petite quantité qu’elle n’explique pas le déséquilibre matière-antimatière. Un endroit où la violation de CP manquante de cette théorie pourrait être caché est le soi-disant secteur sombre – le domaine de la matière noire invisible qui est censée constituer la majeure partie de la matière dans l’espace. Peut-être que la matière noire et l’antimatière noire se comportent différemment, et cette différence peut expliquer notre univers tel que nous le connaissons. “Ma ligne de travail a essayé de relier le déséquilibre matière-antimatière dans l’univers à l’idée que nous savons que nous avons besoin de quelque chose que nous n’avons pas vu jusqu’à présent afin d’expliquer la matière noire”, dit Carena.

Les preuves d’une baryogenèse électrofaibles pourraient provenir non seulement de la détection de particules de Higgs supplémentaires, mais également des nombreuses expériences de recherche de matière noire et du secteur sombre. De plus, si une transition de phase cosmologique s’est produite peu de temps après le big bang, comme la théorie le suppose, elle pourrait avoir produit des ondes gravitationnelles qui pourraient être trouvées par de futures expériences, telles que l’antenne spatiale de l’interféromètre laser (LISA), une gravitation spatiale. détecteur d’ondes dû au lancement dans les années 2030.

En fin de compte, cependant, l’univers pourrait nous surprendre. Peut-être que ni leptogenèse ni baryogenèse électrofaibles ne se sont produites. «Ce ne sont pas les deux seules options – le domaine de la théorie est très vaste», explique Ipek. Elle a récemment travaillé sur un modèle impliquant une violation de CP dans la forte interaction des quarks à l’intérieur des protons et des neutrons, par exemple, et les théoriciens étudient également de nombreuses autres idées. «Je pense que nous devons nous laisser explorer toutes les possibilités», déclare Turner. «La nature se déroule comme elle le fait; nous ne pouvons pas contrôler cela. Nous essayons juste de notre mieux pour le comprendre. “

Dans l’intervalle, une mesure définitive de la violation de CP dans les neutrinos, au moins, est en vue. Les projets à venir tels que le Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) et le successeur de T2K Hyper-Kamiokande (Hyper-K) devraient avoir la sensibilité requise pour une comptabilité précise. «Les données T2K semblent aussi intéressantes qu’elles pourraient l’être», explique Ed Blucher, co-porte-parole de DUNE, de l’Université de Chicago. “Cela me rend très excité qu’il y ait quelque chose d’intéressant à étudier dans la prochaine génération d’expériences à venir.”