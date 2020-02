La découverte de l’empreinte pourrait être un “Saint Graal” de la recherche sur les ptérosaures

Depuis que les fossiles de ptérosaures ont été découverts pour la première fois il y a plus de deux siècles, les scientifiques n’ont pas pu prouver comment les premiers membres de ce groupe de reptiles volants, du Trias ou du Jurassique, marchaient sur terre. Mais maintenant, les premières empreintes de pas connues de ces ptérosaures, découvertes dans le sud de la France, renversent des suggestions selon lesquelles il s’agissait de marcheurs tentaculaires ou maladroits qui se débattaient lorsqu’ils étaient terrestres – ou qu’ils se promenaient sur leurs pattes postérieures comme des oiseaux.

Même si plus de 30 sites dans le monde ont produit des empreintes fossiles de ptérosaures au cours des dernières décennies, tous ont été laissés par des ptérosaures connus sous le nom de ptérodactyloïdes – un groupe qui était commun dans le Jurassique supérieur et dans tout le Crétacé. Ces derniers ptérosaures, tels que Pteranodon et Quetzalcoatlus, avaient une queue courte et des mâchoires édentées, et certains atteignaient la taille de petits avions.

Maintenant, les paléontologues français rapportent dans Geobios qu’ils ont trouvé des traces de ptérosaures non ptérodactyloïdes. Ce grand groupe comprend les premiers ptérosaures moins spécialisés, dont la plupart avaient encore des dents et également de longues queues, comme le mangeur de poissons Rhamphorhynchus.

“[Until now] ces premiers ptérosaures n’ont étrangement jamais laissé de traces », explique le paléontologue Michael Habib de l’Université de Californie du Sud, qui n’a pas participé aux nouvelles recherches. «En revanche, nous avons plusieurs centaines de pistes de ptérodactyloïdes. Cela a conduit à la suggestion préalable de spécialistes selon laquelle les premiers ptérosaures n’étaient pas capables de se déplacer sur le terrain. »

De petits ptérosaures qui marchaient à quatre pattes habilement ont laissé une série de pistes, comme celle-ci, sur une plage française il y a environ 150 millions d’années.

Certains experts ont même supposé que ces animaux «étaient incapables de marcher sur le sol et n’étaient que des grimpeurs», explique le paléontologue et principal auteur de l’étude Jean-Michel Mazin, qui a fait la nouvelle découverte sur un site appelé Pterosaur Beach à Crayssac, en France. Les chercheurs cherchaient depuis longtemps des fossiles pour confirmer la capacité de marche de ces animaux, ajoute-t-il, “donc lorsque nous avons découvert les premières empreintes non ambiguës non ptérodactyloïdes, nous étions très heureux.”

Fouillé lors de fouilles menées de 2000 à 2014, les empreintes avant et arrière alternées forment quatre voies, chacune d’un peu plus d’un mètre de long. Les empreintes individuelles mesurent environ trois centimètres de longueur et ont été laissées par des ptérosaures qui avaient la taille de petits oiseaux, ne pesaient que 100 grammes et marchaient à quatre pattes. Les paléontologues sont en mesure d’estimer la taille et la profondeur des empreintes des gros animaux qui ont laissé des empreintes et la distance qui les sépare.

Bien que Crayssac soit loin à l’intérieur des terres aujourd’hui, il y a 150 millions d’années, dans le Jurassique supérieur, c’était une vasière sur la côte d’une mer peu profonde. Ici, les animaux – y compris les dinosaures, les ptérosaures, les tortues, les crocodiles et les crabes – ont laissé des empreintes dans la boue et le sable, qui sont devenus des fossiles.

À première vue, les nouvelles pistes découvertes par Mazin et sa co-auteur Joane Pouech – qui, avec Mazin, est basé dans un musée à Pterosaur Beach – semblaient être celles de ptérosaures. Mais quand il est devenu clair que les créatures qui les avaient laissées avaient cinq orteils sur leurs pattes postérieures, les scientifiques ont réalisé la pleine signification de ce qu’ils avaient trouvé. Les ptérodactyloïdes n’avaient que quatre orteils sur leurs pattes postérieures; les non-ptérodactyloïdes en avaient cinq, dit Mazin.

Les voies de roulement ont également révélé que les premiers pieds avant de ces ptérosaures avaient les orteils tournés vers l’avant plutôt que d’être tordus sur le côté, comme on le voit sur les traces de leurs proches parents. «Même si elles sont morphologiquement très différentes des pistes de ptérodactyloïdes, ces nouvelles pistes ont clairement montré que les non-ptérodactyloïdes étaient quadrupèdes et de bons marcheurs», explique Mazin.

Mazin et Pouech ont “découvert et décrit une belle piste fossile qui a été clairement laissée par l’un des premiers types de ptérosaures”, dit Habib, ajoutant que les empreintes de pas ne montrent aucune preuve que ces animaux sont inefficaces pour se déplacer sur le sol. “Leur découverte va à l’encontre de l’idée que les premiers ptérosaures étaient incapables de marcher ou de courir efficacement.”

Elizabeth Martin-Silverstone, experte en ptérosaures à l’Université de Bristol en Angleterre, qui n’a pas participé aux travaux, dit que le fossile est le «dernier clou dans le cercueil de l’idée que les ptérosaures basaux étaient maladroits et maladroitement se promener – et définitivement de l’idée que les premiers ptérosaures auraient pu être bipèdes. “Non seulement ils marchaient à quatre pattes,” mais ils se déplaçaient rapidement et avec style “, ajoute-t-elle.

Bien que les premières traces connues de ptérosaures ptérodactyloïdes aient été trouvées dans les années 1950, il a fallu attendre longtemps et frustrant pour trouver des preuves de la façon dont leurs parents à queue longue se sont déplacés sur le sol, explique Mark Witton, qui étudie les ptérosaures à l’Université de Portsmouth en Angleterre. Il a examiné le document décrivant la nouvelle recherche, mais n’a pas participé à l’étude elle-même. «C’est l’une de ces découvertes du« Saint-Graal »dont nous avons longtemps eu besoin pour répondre à une liste de questions sur la biologie des premiers ptérosaures», dit-il. “Il s’agit d’une avancée majeure pour la science des ptérosaures.”

La découverte changera rapidement de point de vue sur les premiers ptérosaures, ce qui signifie que les paléoartistes devront retourner à la planche à dessin pour réviser les reconstructions existantes sur ces animaux, dit Witton. “Les idées d’eux étant des bipèdes ou des tentaculaires lents sont par la fenêtre”, ajoute-t-il.

Maintenant que les chasseurs de fossiles ont une meilleure idée de ce qu’il faut rechercher, il y a une chance que des voies plus anciennes de ptérosaures soient trouvées. De telles découvertes pourraient révéler d’autres indices sur la démarche, la vitesse et la posture. Mais ces découvertes pourraient être si rares parce que ces animaux sont rarement venus au sol, ce qui signifie que leurs empreintes continueront d’être des découvertes précieuses. “Ils semblent vraiment moins courants dans les records de fossiles sur piste, peut-être parce qu’ils étaient des marcheurs mais aussi des grimpeurs ou des habitants des falaises” comme certains oiseaux de mer aujourd’hui, dit Mazin.

Même si les non-ptérodactyloïdes marchaient rarement, cela ne signifie pas qu’ils étaient incapables de le faire, selon Habib. «Ils ont peut-être préféré grimper dans les arbres, loin des prédateurs», dit-il. «La plupart des ptérosaures du Trias et du Jurassique étaient de taille modeste et auraient eu de nombreux prédateurs terrestres.»