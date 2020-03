La définition minute par minute de la Super League: de l’illusion de River et de l’hommage à Maradona, au temps final qui a couronné Boca

Un samedi vibrant a été vécu dans le football argentin. La dernière date de la Super League a commencé avec Rivière un point au-dessus La bouche et l’illusion a voyagé à Tucumán. Il s’installe à la Bombonera avec l’émotion de l’hommage à Maradona. Les buts du Monumental José Fierro ont donné une continuité à l’électrocardiogramme. Les controverses dans le Nord ont assaisonné la journée. Et le cri de Tevez dans la seconde moitié du duel d’Alberto J. Armando a changé la définition.

Ici, la minute par minute de la définition du tournoi de première division, qui avec Boca 1-0 contre Gimnasia a consacré l’équipe d’Auriazul, avec Miguel Ángel Russo comme entraîneur.

À 20,27, entré Diego Maradona pour l’hommage rendu à la Bombonera. Il a été reçu sur le terrain par Miguel Brindisi et Hugo Perotti, ses compagnons du titre Metro 1981 et lui a remis une plaque d’immatriculation. Il a chanté au rythme des tribunes, s’est enthousiasmé par les drapeaux et a sauté au rythme de “celui qui ne saute pas est un Anglais”. Puis, il s’est assis sur le banc des remplaçants, attendant le duel. Sa fille Dalma et son petit-fils Benjamin lui ont rendu visite.

Juan Román Riquelme, d’autre part, est entré dans le stade … Lorsque l’hommage était terminé. Et il était situé dans la boîte.

Le Ten était arrivé à 19h40 sous une grande ovation des fans qui l’avaient vu descendre du bus qui se dirigeait vers l’équipe Tripero en direction de la rivière.

20,57: Boca et Gymnastique sont allés sur le terrain de jeu de Bombonera, et l’Atlético Tucumán et River au Monumental José Fierro. À Federal Capital, ils l’ont fait quelques secondes plus tôt que dans le Nord.

21h00: Après le tirage au sort des capitaines, Carlos Tevez est allé à la banque de remplacement en visite et … Il a donné le pic annoncé à Maradona.

21.02: La Boca-Gymnastique a commencé. 18 secondes plus tard, l’Atlético-River a commencé

21.05: première chance pour l’Atlético, vente aux enchères d’Erbes qui couvre Armani

21.06: première chance pour Boca, débordement de Villa et Tevez qui franchit la barre transversale

21.12: but mal annulé à Borré. J’étais activé

21.21: But de l’Atlético Tucumán contre River: Javier Toledo tourne après un corner, après un mauvais départ de Franco Armani

21.37: River marque 1-1 à Tucumán. Milton Casco a débordé sur la gauche après un transfert de Nicolás De la Cruz, a lancé le centre et Matías Suárez dévié vers le filet

21h45: tout Bombonera demande à Campuzano un criminel, mais c’est le Colombien qui a cherché le contact. L’arbitre Facundo Tello a réussi à ne pas pénaliser

22.07: La deuxième mi-temps a commencé, tant à Tucumán qu’à La Boca

22.09: première opportunité claire pour la gymnastique; Contín tiré depuis le bord de la zone et grande intervention d’Andrada

21.11: Heredia à Nacho Fernández, non sanctionné à Tucumán

21.12: Rivière, près de la seconde; Nacho Fernández coup franc qui est passé sur la barre transversale

22.34: But de Boca. Carlos Tevez avec un tir furieux a mis Xeneize en tête et a excité tous les fans

22h45: Scocco perd une incroyable main dans la main. C’était l’avantage pour le millionnaire

22,52: Robert Rojas, chef, était sur le point de marquer

22,54: Le Chilien de Martínez Quarta qui est passé par le bâton Lucchetti

22,58: Champion de la bouche de la Super League!