La demande mondiale de passagers a chuté de 52,9% en mars, selon l’IATA | Économie

La demande mondiale de passagers a chuté de 52,9% d’une année sur l’autre en mars, en raison des restrictions sur le trafic aérien que les gouvernements du monde entier ont ordonné de juguler la pandémie de COVID-19, l’Association internationale des Transport aérien (IATA).

Il s’agit de l’effondrement le plus important de l’histoire récente du secteur et représente un retour aux niveaux de la demande de 2006, même si les flottes et les équipages ont doublé la capacité d’il y a 14 ans, a souligné l’association qui regroupe près de 300 compagnies aériennes du monde entier. planète.

Le mois de mars a été “un mois désastreux pour l’aviation, où les compagnies aériennes ont progressivement ressenti l’impact des fermetures de frontières et des restrictions à la mobilité, également sur le marché intérieur”, a déclaré le directeur général de l’IATA, Alexandre de Juniac.

Par région, l’Asie-Pacifique a été la plus touchée, avec une baisse de la demande de 60%, suivie par l’Europe (51,8%), l’Amérique du Nord (49,8%) et le Moyen-Orient (46%), tandis que l’Afrique a chuté l’indicateur 44,6% et l’Amérique latine 39,3%.

L’IATA prévoit que les chiffres seront encore pires au cours du mois d’avril en cours et prévoit que lorsque la reprise se produira, elle sera lente, selon les mots de son PDG.