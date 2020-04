La démocrate en place Joyce Beatty remporte la primaire de l’Ohio contre le libéral Morgan Harper

(.) – La primaire démocrate pour le troisième district du Congrès de l’État américain de l’Ohio a été remportée par la représentante en place Joyce Beatty contre Morgan Harper, un candidat progressiste pour la première fois qui était auparavant conseiller principal au Consumer Financial Protection Bureau.

L’Ohio a tenu principalement des primaires par la poste en raison de la pandémie de coronavirus après que le vote initialement prévu pour le 17 mars a été retardé et le vote en personne a été réduit, car l’épidémie a perturbé davantage la saison électorale américaine.

Le concours dans le district, qui comprend la majeure partie de la ville de Columbus, a vu Beatty, 70 ans, titulaire sortant, confronté à un défi de Harper, 36 ans.

Après que 100% des votes ont été rapportés et affichés tôt mercredi, les résultats ont montré que Beatty a remporté environ 68% des voix avec un peu moins de 44 000 voix, contre 32% pour Harper.

Beatty avait obtenu l’approbation du Parti démocrate du comté de Franklin tandis que Harper était soutenu par Justice Democrats, un groupe qui a soutenu les candidats progressistes dans les bastions démocrates, y compris le représentant Alexandria Ocasio-Cortez de New York.

Inspirés par la course de la sénatrice du Vermont et de la campagne de Bernie Sanders, ancienne candidate à la présidentielle de 2016, dans les primaires démocrates contre l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, de nombreux progressistes ont depuis tenté de défier les démocrates en place, considérés comme centristes ou modérés.

Justice Democrats, créé par d’anciens militants de la campagne de Sanders en 2016, a tenté de déplacer le Parti démocrate plus à gauche sur des questions telles que les soins de santé, l’éducation, le changement climatique et l’utilisation de l’armée en approuvant des candidats libéraux et progressistes.

L’Ohio a été parmi les premiers à retarder ses primaires car les États-Unis ont vu une augmentation des blocages en réponse à la propagation du nouveau coronavirus.

Certains électeurs, responsables électoraux et observateurs des droits de vote ont déclaré que la flambée avait submergé les responsables électoraux et le service postal américain, ce qui signifie que de nombreux électeurs n’ont peut-être pas reçu de bulletin de vote à temps.

