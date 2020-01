La dernière décennie a enregistré les températures les plus élevées depuis que les données existent | La société

Le gouvernement américain a révélé mercredi que la dernière décennie a été la plus chaude depuis qu’il existe des données et que 2019 a été la deuxième année avec les températures les plus élevées de l’histoire, avec une moyenne de 0,95 ° C supérieure à celle du 20e siècle, juste derrière celui enregistré en 2016 (+ 0.99 ° C).

Cela est démontré par une étude conjointe de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA), qui souligne également que les cinq années les plus chaudes des 140 dernières se sont produites depuis 2015; tandis que neuf des dix avec le record de température moyenne le plus élevé sont parmi les 15 derniers.