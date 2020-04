La désinformation du coronavirus est sa propre condition mortelle

«Vous savez, l’autre jour, nous avons eu une belle journée ensoleillée comme nous le faisons aujourd’hui à New York, après plusieurs jours d’obscurité sombre et de froid. Et je suis sorti pour aller chercher du lait. Et j’ai vu que les rues étaient pleines de gens. Et c’étaient tous des jeunes qui avaient en quelque sorte compris le message que cela n’était dangereux que pour les personnes âgées. “

Laurie Garrett, journaliste lauréate du prix Pulitzer et auteure du livre de 1995 The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World Out of Balance. Elle suit le rythme de la pandémie depuis des décennies. Elle a été interviewée récemment sur la nouvelle webémission Sustain What lancée le mois dernier par le journaliste de longue date Andrew Revkin. Il dirige maintenant une initiative sur la communication et la durabilité au Earth Institute de l’Université Columbia.

“La désinformation qui est sortie est tout simplement incroyable. Et beaucoup de politiciens sont les principaux vecteurs de cette désinformation. Ils ont en quelque sorte compris que les jeunes ne peuvent pas tomber malades, les jeunes ne peuvent pas mourir, ils ne seront pas hospitalisés. Ce n’est vraiment pas un problème. Ce ne sont que les personnes âgées, comme moi, qui peuvent tomber malades et mourir, alors bon sang, je vais aller de l’avant et sortir me promener et faire du jogging et passer du temps avec mes amis dans le parc pour un pique-nique. Et si je suis infecté, ce n’est pas grave. Eh bien, c’est un biggie! Parce que vous pouvez infecter les autres. Vous pouvez transmettre votre virus. Vous perpétuez l’épidémie. Et oui, vous pouvez tomber malade. 40% des personnes hospitalisées gravement malades à New York en ce moment, qui est l’épicentre de toute la pandémie mondiale en ce moment, 40% d’entre elles ont moins de 50 ans. Donc, cette idée que ce ne sont que des personnes âgées, mortes de travers. Et, donc les conséquences de toute déclaration d’un leader qui n’est pas enracinée dans la science solide, ou si la science solide est incertaine, n’énonce pas l’incertitude, est socialement irresponsable, coûte des vies, tue en fait des gens. “

L’intégralité de la webémission est archivée sur YouTube, avec le titre «La presse et la pandémie: conseils de la gagnante de Pulitzer Laurie Garrett».

—Steve Mirsky

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)