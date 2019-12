La deuxième réunion des femmes combattantes de l'EZLN a reçu environ 4 000 femmes de différents pays

Afin de lutter contre la violence à l'égard des femmes, de la rendre visible et de la dénoncer, la deuxième Rencontre internationale des femmes qui se battent s'est tenuen, plus de 4 000 femmes de 49 pays différents y ont participé. Des groupes de partis de différentes causes ont été présentés lors de l'événement qui s'est tenu à Caracol de Morelia, près de la municipalité d'Altamirano au Chiapas.

Depuis septembre, l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) a lancé l'appel pour que les femmes qui se battent participent aux activités programmées.

«Nous voulons que vous veniez et que votre plainte soit claire. Ne pas être entendu par un juge, un policier ou un journaliste, mais être entendu par une autre femme, plusieurs femmes, beaucoup de femmes qui se battent », lit-on dans l’appel.

Participants à la réunion Ils se sont rencontrés dans le soi-disant lit de semence «Empreintes de la marche de Comandanta Ramona» de Caracol Tzots Choj (ce qui signifie tourbillon en langue maya). Comandanta Amanda a accueilli les groupes de féministes, lesbiennes-féministes et plusieurs femmes qui militent pour la légalisation de l'avortement. Parmi les participants figurait l'ancienne candidate à la présidence, María de Jesús Patricio, qui a participé au concours électoral du Conseil national indigène.

L'année dernière, la première version de l'événement a eu lieu, cependant, La Comandanta Amanda du Comité révolutionnaire indigène clandestin du Commandement général de l'EZLN (CCRI-CG) s'est félicitée à ses compagnons et a dit que par rapport à la première réunion que "nous ne pouvons pas donner de bons comptes. Partout dans le monde continuent de tuer des femmes, ils continuent de disparaître, ils continuent de les violer, ils continuent à les mépriser »

La deuxième rencontre internationale des femmes qui se battent se terminera le 29 décembre. Pendant trois jours, des activités ont été programmées au cours desquelles les femmes participantes pourront raconter leurs expériences et établir des réseaux de soutien leur permettant de faire face à la violence basée sur le genre.

On s'attend à ce que de cette réunion et des activités qui s'y déroulent, des stratégies émergent qui permettent de mettre un terme à la violence. Plusieurs femmes ont emmené des enfants en bas âge avec eux, un total de 95 enfants ont été dénombrés, qui seront pris en charge par 26 hommes qui les accompagneront dans une zone éloignée de l'événement.

En ce qui concerne les affrontements entre différents groupes, le Comandanta a déclaré aux femmes que «Il ne s'agit pas de compétitionner pour voir quel est le meilleur combat, mais de partager et de partager. C'est pourquoi nous vous demandons de toujours respecter les différentes pensées et voies. »

L'Allemagne, l'Algérie, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, le Bangladesh, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, le Canada, la Catalogne, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Danemark, l'Équateur, le Salvador, l'Espagne et les États font partie des pays d'origine des participants. États-Unis, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Honduras, Inde, Angleterre, Irlande, Italie, Japon, Kurdistan, Macédoine, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays basque, République dominicaine, Russie, Sibérie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Turquie, Uruguay, Venezuela et Mexique.

Entre lui 2007 et 2019, 203 896 cas de violence ont été recensés contre des femmes dans le pays où l'agresseur et son origine ont été retrouvés. La moitié des auteurs se trouvaient à 74 communes, soit 3% du territoire (Il y a 2 473 municipalités au total au Mexique).