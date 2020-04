La deuxième vague de grippe espagnole était-elle pire? At-il tué au moins 20 millions de personnes?

La réclamation: la deuxième vague de grippe espagnole aurait tué 20 millions à 50 millions de personnes après la première vague a tué 3 millions à 5 millions de personnes

Une publication sur Facebook affirmant que la deuxième vague de grippe espagnole a tué beaucoup plus de personnes que la première a attiré l’attention d’un public inquiet de l’avenir potentiel de COVID-19.

Le message, que plus de 46 000 personnes ont partagé, se lit comme suit: «Les gens sont tellement prêts à reprendre la vie en oubliant qu’en 1918, la deuxième vague de la grippe espagnole aurait tué 20 à 50 millions de personnes. La première vague n’a tué que 3 à 5 millions de personnes. L’histoire se répète en effet. »

USA TODAY a contacté l’auteur de l’article avec une demande de commentaire mais n’a pas reçu de réponse.

La conversation entourant la pandémie de grippe d’il y a un siècle n’est pas propre aux utilisateurs des médias sociaux. Des experts ont établi des comparaisons similaires entre les deux pandémies afin de mieux contextualiser et comprendre la crise du COVID-19.

Mais bon nombre de ces comparaisons ne mettent pas en évidence les réalités les plus austères de la pandémie de 1918. Des systèmes de soins de santé et des technologies médicales moins avancés, l’absence d’une agence intergouvernementale mondiale de la santé et une guerre mondiale en cours ont contribué à ce qu’elle devienne la pire pandémie de l’histoire de l’humanité.

Vérification des faits: Pourquoi le virus de la grippe de 1918 est-il appelé «grippe espagnole»?

Un décompte incertain

Les chercheurs ont continué d’enquêter sur la grippe espagnole. Son nombre exact de décès et son taux de létalité – le nombre total de décès sur le nombre total de cas enregistrés – sont inconnus en raison de registres incomplets et inexacts dans certaines régions moins développées.

“En 1918, l’enregistrement des certificats de décès et l’épidémiologie en étaient vraiment à leurs balbutiements”, a expliqué Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, dans un récent article du NPR. “Nous ne disposions pas de toutes ces données. Et il y avait de nombreuses parties du monde qui n’étaient pas connectées à d’autres parties du monde. Vous n’avez donc pas pu obtenir de données de certaines des zones pauvres en ressources qui existaient à cet instant.”

L’histoire continue

Cette photo de 1918 montre une opératrice d’ascenseur dans un immeuble de Seattle portant son masque antigrippal pendant l’épidémie de grippe espagnole.

Alex Navarro est directeur adjoint du Center for the History of Medicine de l’Université du Michigan. Il a étudié les effets des pandémies de grippe de 1918 et 2009 pendant plus d’une décennie. Malgré la présence de registres de décès aux États-Unis, “ce n’est vraiment qu’une supposition”, a-t-il déclaré.

Navarro a déclaré que la grippe n’était pas une maladie à déclaration obligatoire au début de la pandémie de 1918, il était donc difficile de savoir si une personne était décédée d’une pneumonie ou d’une pneumonie causée par la grippe.

Les estimations varient entre 17,4 millions et 100 millions de décès dans le monde.

Ces chiffres proviennent d’une série d’études, dont une étude de 2018 dans l’American Journal of Epidemiology, une étude de 2002 publiée dans la John Hopkins University Press et une étude de 1991 du Bulletin of the History of Medicine.

“Les données disponibles sont généralement incohérentes et d’une validité, d’une exactitude et d’une robustesse douteuses”, indique l’étude de 2002.

L’affirmation selon laquelle la grippe espagnole se produit en plusieurs vagues est correcte, bien que le nombre de vagues fasse encore débat. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affichent trois vagues sur son site Web, bien que Navarro ait déclaré: «il y a généralement quatre vagues».

Ces vagues ont commencé en mars 1918 et se sont terminées à l’été 1919, selon le CDC. Certains pensent qu’une quatrième vague s’est produite dans certaines régions en 1920.

Il est vrai que la majorité des décès aux États-Unis sont survenus au cours de l’automne 1918, la deuxième vague de la pandémie, bien que le nombre exact de décès pour chaque vague ne soit pas connu. Le CDC a calculé environ 675 000 décès au total aux États-Unis. Parmi eux, environ 195 000 se sont produits lors de la deuxième vague d’octobre 1918. Cela représente environ 28% de tous les décès aux États-Unis.

Les experts affirment que la deuxième vague était plus grave en raison de mutations génétiques, de mouvements en temps de guerre et parce qu’elle était «plus susceptible d’être accompagnée de pneumonies bactériennes», selon l’étude de 1991.

Les experts discutent toujours du taux de mortalité de la grippe espagnole.

Un article du CDC publié en 2006 indique que le taux de mortalité de la grippe espagnole était d’environ 2,5%, ce qui signifierait que 2,5% des personnes infectées sont décédées. Mais comme l’écrivain scientifique Ferris Jabr l’a souligné récemment dans Wired, le chiffre de 2,5% n’est probablement pas exact.

De nombreux experts estiment que 2,5% est trop faible. Et les chiffres que de nombreux médias et universitaires mentionnent fréquemment – taux de mortalité de 2,5%, 500 millions de personnes infectées, 50 millions à 100 millions de décès – sont contradictoires.

«Si la grippe espagnole a infecté 500 millions de personnes et tué 50 à 100 millions, le CFR mondial (taux de létalité) était de 10 à 20%. Si le taux de mortalité était en fait de 2,5% et que 500 millions de personnes étaient infectées, le nombre de morts serait de 12,5 millions », a déclaré Jabr dans l’article de Wired. «Il y avait 1,8 milliard de personnes en 1918. Pour que 50 millions de décès soient compatibles avec un taux de CFR de 2,5%, il faudrait au moins 2 milliards d’infections – plus que le nombre de personnes qui existaient à l’époque.»

L’affirmation de Facebook tient compte du nombre total de décès, et non du taux de létalité, bien que le taux de létalité soit inconnu en partie parce que les experts n’ont pas une compréhension exacte de la mortalité de la grippe espagnole.

En raison de l’absence d’enregistrements complets et précis sur le nombre de décès pendant la pandémie de grippe espagnole et du manque de consensus sur la longueur et le nombre des vagues, il est impossible de savoir combien de personnes sont mortes au cours de chacune.

À titre de comparaison avec la guerre qui faisait rage à l’époque, la Première Guerre mondiale a fait 8,5 millions de victimes parmi les forces armées. On estime qu’il y a eu au moins 13 millions de victimes civiles, bien que cela ne soit pas certain.

Notre décision: partiellement fausse

Nous estimons que cette affirmation est PARTIELLEMENT FAUX. Les experts conviennent que la grippe espagnole s’est produite en plusieurs vagues et que la deuxième vague a été beaucoup plus meurtrière que les autres. Mais il est faux d’attribuer un nombre spécifique de décès à chaque vague. En raison de l’absence de dossiers médicaux complets de 1918 à 2020, il n’y a pas suffisamment de preuves pour conclure à un nombre précis de décès dans aucune des vagues de la pandémie. En outre, le CDC estime que 50 millions de personnes sont mortes dans l’ensemble lors de la pandémie, pas seulement lors de la deuxième vague.

