La deuxième vague de grippe frappe les États-Unis

Craignant que le coronavirus ne se propage, les États-Unis sont frappés par la grippe. Les autorités préviennent que la saison grippale actuelle est l’une des pires en 10 ans. Aux États-Unis, les symptômes de la grippe «frappée» sont similaires à ceux du coronavirus.

Une deuxième vague de grippe frappe les États-Unis, faisant de la saison en cours l’une des pires pour les enfants depuis une décennie.

Le nombre de décès d’enfants et le taux d’hospitalisation des enfants sont les plus élevés enregistrés à cette date pour toute saison depuis la grave épidémie de grippe de 2009-2010, ont déclaré vendredi des responsables de la santé. Et la poussée pourrait durer des semaines, a rapporté AP.

Les experts disent que c’est peut-être un mauvais moment pour une longue saison de grippe en raison des préoccupations causées par le nouveau coronavirus qui a émergé en Chine, dont les symptômes sont difficiles à distinguer de la grippe sans analyse clinique.

Si le coronavirus commençait à se propager aux États-Unis, il pourrait y avoir confusion quant à savoir si les gens étaient infectés par lui ou par la grippe, a déclaré le Dr William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Vanderbilt.

La saison grippale actuelle a débuté le plus tôt en 15 ans, car depuis octobre, les cas de maladies de type grippal dans les régions du sud des États-Unis ont augmenté. La plupart des infections correspondaient à un type de grippe qui affecte généralement un nombre considérable de personnes uniquement au printemps, à la fin de la saison grippale.

Les infections au cours de cette vague ont atteint leur niveau le plus élevé à la fin de décembre, puis ont diminué régulièrement au cours des semaines suivantes.

Cependant, une deuxième vague a été présentée fin janvier. La semaine dernière, le pourcentage de visites chez le médecin pour des maladies pseudo-grippales a augmenté, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

«Nous n’avons pas encore atteint le plus haut niveau de cas de grippe. Nous continuons de progresser », a déclaré le Dr David Weber, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Caroline du Nord, faisant référence au transit de patients à Chapel Hill.

Selon les projections du CDC, environ 26 millions d’Américains sont tombés malades de la grippe cet automne-hiver, avec 250 000 hospitalisations et 14 000 décès.

USA rapatrier ses citoyens en croisière isolée au Japon par coronavirus

L’ambassade des États-Unis au Japon a déclaré que les Américains à bord d’une croisière de quarantaine pour le coronavirus seront rapatriés ce dimanche.

Sur le bateau de croisière Diamond Princess, qui est amarré à Yokohama, une ville portuaire au sud-ouest de Tokyo, il y a environ 380 Américains. À l’heure actuelle, 285 croisiéristes ont été testés positifs pour le coronavirus après confirmation de 67 nouveaux cas samedi, a fait savoir l’agence AP.

L’avion arrivera au Japon dimanche soir, et les rapatriés seront transférés à la base de Travis de l’Air Force en Californie, bien que certains continueront à Lackland, au Texas, a expliqué l’ambassade dans une lettre aux passagers et à l’équipage. publié samedi sur Internet.