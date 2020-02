La difficulté vient: les négociations commerciales entre Londres et l’UE

LONDRES (AP) – Si vous pensiez que la longue bataille pour la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne était douloureuse, attendez de voir ce qui va arriver.

Bien que le pays ait officiellement quitté le bloc vendredi à 23 heures, la tâche ardue de construire une nouvelle relation économique entre Londres et Bruxelles vient de commencer. Alors que la Grande-Bretagne suit sa propre voie en essayant de maintenir les relations avec son plus grand partenaire commercial, il y a encore des négociations difficiles qui couvrent tous les aspects, des tarifs et des normes de produits, à la capacité de l’industrie britannique à recruter des travailleurs étrangers et à accéder de l’UE vers les zones de pêche britanniques.

“Il y a un énorme programme à convenir: commerce de marchandises, commerce de services, protection des données, coopération en matière de sécurité, aviation, transport routier, pêche … la liste est interminable”, a déclaré Jill Rutter, chercheuse à Changing Europe, un centre d’étude qui analyse la relation entre la Grande-Bretagne et le bloc, qui compte désormais 27 partenaires. “C’est sans précédent.”

Pour le moment, peu de choses ont changé. Les deux parties ont convenu d’une période de transition en vertu de laquelle les lois et règlements resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre. Mais cela ne donne au gouvernement britannique que 11 mois pour négocier un accord commercial global qui pourrait décider des perspectives des entreprises britanniques dans les prochaines décennies. L’UE représentait 54% des importations britanniques et 43% de ses exportations en 2016, selon le National Statistical Office.

Les conversations exigeantes devraient commencer bientôt. Le président de la France, Emmanuel Macron, a publié samedi une lettre sur sa page Facebook en anglais, adressée à ses “Chers amis britanniques”, qui recherchait un ton conciliant.

“Ni la France ni le peuple français – ni, je pense qu’il est juste de dire, aucun peuple européen – n’ont jamais bougé par un désir de vengeance ou de punition”, a-t-il déclaré.

Les secteurs industriels se préparent déjà à protéger leurs intérêts.

Les propriétaires d’hôtels et de restaurants disent qu’ils doivent maintenir le flux actuel de travailleurs arrivant du continent pour s’assurer que leurs habitations sont propres et que les repas sont préparés. Les constructeurs automobiles veulent maintenir l’approvisionnement rapide des fournisseurs européens pour éviter les retards de fabrication.

Les banques et les assureurs font pression pour maintenir leur accès au lucratif marché européen. Et les pêcheurs qui reprennent le contrôle des zones de pêche qu’ils croient avoir été cisaillés par leurs rivaux européens au cours des quatre dernières décennies.

Et si cela ne suffisait pas au premier ministre Boris Johnson et à ses ministres, le gouvernement veut négocier des accords commerciaux individuels avec les pays maintenant qu’il n’est plus dans le bloc.

Le principal objectif commercial de Johnson en dehors de l’UE est les États-Unis, la plus grande économie du monde et la destination de 18% de ses exportations.

Mais Washington a déjà soulevé des demandes difficiles. Le secrétaire d’État Mike Pompeo a mis en garde lors de sa visite à Londres la semaine dernière des problèmes de sécurité liés au géant chinois des télécommunications Huawei, et a fait pression sur les autorités britanniques pour qu’elles reviennent sur leur décision de lui permettre de participer à l’amélioration du réseau sans fil du pays.

Pour sa part, l’ambassadeur américain dans le pays, Woody Johnson, a fait campagne pour que les autorités britanniques ouvrent la porte à l’importation de produits tels que le poulet chloré, qui a été interdit pour violation des normes de production de l’UE. Et les entreprises médicales américaines font pression pour avoir accès au système de santé national britannique.

Il sera difficile de concilier toutes ces exigences car toute tentative de répondre aux exigences de Washington abaisserait les normes britanniques, éloignant Londres des normes communautaires. L’UE a déjà clairement indiqué que le prix d’accès au marché unique doit continuer à être conforme à sa réglementation.

Le journaliste d’Associated Press Thomas Adamson a contribué à ce bureau.