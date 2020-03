La diffusion intentionnelle de COVID-19 sera un crime

Ceux qui ont intentionnellement propagé le coronavirus pourraient être accusés de terroristes. Le sous-procureur général, Jeffrey Rosen, a déclaré que les procureurs et les enquêteurs pourraient trouver des cas “d’exposition intentionnelle et d’infection d’autrui au COVID-19”. Il n’a pas précisé s’il avait déjà dit s’il y avait eu des expositions intentionnelles ou si son avertissement était simplement préventif.

Les personnes qui ont intentionnellement propagé le coronavirus pourraient faire face à des accusations criminelles en vertu des lois fédérales sur le terrorisme, a déclaré mardi le sous-procureur général Jeffrey Rosen, le responsable du ministère de la Justice n ° 2, selon abcNews.

Dans une note aux principaux dirigeants du ministère de la Justice, aux chefs des services répressifs américains et aux procureurs à travers le pays, Rosen a déclaré que les procureurs et les enquêteurs pourraient trouver des cas “d’exposition intentionnelle et d’infection d’autrui avec COVID-19”. “

Le procureur général adjoint exhorte les procureurs fédéraux à travers le pays à peser les accusations de terrorisme contre les personnes qui menacent de se propager ou tentent intentionnellement de transmettre un nouveau coronavirus à d’autres, selon la note de service.

“Parce que le coronavirus semble répondre à la définition légale d’un” agent biologique “… de tels actes pourraient impliquer les lois nationales sur le terrorisme”, a écrit Rosen. “Les menaces ou tentatives d’utilisation de COVID-19 comme arme contre les Américains ne seront pas tolérées.”

La note de service a été publiée quelques heures seulement après que des accusations de menaces terroristes d’État ont été annoncées contre une personne du New Jersey qui aurait craché un employé d’une épicerie et lui aurait dit qu’il avait un coronavirus.

George Falcone, 50 ans, a craché un employé dans une épicerie Wegman à Manalapan, New Jersey, après lui avoir dit qu’elle était trop proche et demandé à Falcone de reculer.

Il aurait ri et aurait dit qu’il était infecté par le coronavirus. Falcone a déclaré plus tard à deux autres employés qu ‘”ils ont de la chance d’avoir un emploi”.

La déclaration du procureur général Gurbur Grewal concernant ce fait indique que l’arrestation de Falcone était davantage basée sur sa prétendue tentative d’intimidation que sur tout soupçon sérieux qu’il était infecté par un coronavirus.

Falcone fait maintenant face à des accusations de menaces terroristes, d’entrave à la loi et de harcèlement, et devra comparaître devant le tribunal.

“Exploiter les peurs des gens et créer la panique pendant une pandémie d’urgence est répréhensible. Dans des moments comme ceux-ci, nous devons trouver des moyens de nous rassembler en tant que communauté plutôt que de commettre des actes qui nous divisent encore plus », a déclaré le procureur de district du comté de Monmouth, Christopher Gramiccioni.

Le cas de Falcone n’était pas le seul controversé.

Cody Pfister, 26 ans, de Warrenton, Missouri, a été filmé en train de lécher des verres de toilettes dans un Walmart en plaisantant: “Qui a peur du coronavirus?” Elle a ensuite téléchargé la vidéo sur Snapchat le 11 mars. À la suite de cet acte, il a été officiellement arrêté et accusé mardi d’avoir proféré une menace terroriste.

Le document de Rosen a alarmé certains défenseurs des libertés civiles. Le syndicat américain des libertés civiles a exprimé sa préoccupation mercredi que le ministère de la Justice utilise l’urgence nationale pour outrepasser ses pouvoirs de poursuite.

Il a fait valoir qu’il était libellé de telle manière qu’il pourrait inciter certaines personnes à cesser de demander de l’aide de peur d’être accusées à tort d’avoir tenté de propager “intentionnellement” le virus.