La discrimination envers les infirmières se développe en France

Des lettres anonymes au simple rejet, les infirmières et autres personnels de santé en France rapportent qu’ils deviennent la cible de suspicions voire de harcèlement de la part de voisins et de patients qui craignent de contracter COVID-19.

Certains ont reçu l’ordre de quitter la maison ou pire encore. Et cela malgré le fait que chaque soir à 20h00, le pays sort par les fenêtres pour applaudir ceux qui sont en première ligne de la bataille contre le nouveau coronavirus.

Le Premier ministre Edouard Philippe a dénoncé dimanche les “propos scandaleux” lancés sur les agents de santé, souvent sur les réseaux sociaux.

Lucille, une infirmière de Vulaines-sur-Seine, dans le sud-est de Paris, a reçu le message par lettre anonyme dans sa boîte aux lettres la semaine dernière, la pressant de magasiner en dehors de la ville et d’arrêter de promener son chien.

«Je suis furieuse», explique Lucille qui, comme la plupart des infirmières interrogées, a demandé à ce que son nom de famille ne soit pas donné. “Nous mettons nos vies en danger pour aider les autres et maintenant ils nous traitent comme des lépreux”, déplore-t-il.

“Celui qui a écrit ceci ne manquera pas de prendre les précautions que je prends”, ajoute-t-il, notant que ses mains sont “brisées” par tant de lavage.

“J’essaie de ne pas être affecté, mais c’est plus facile à dire qu’à faire.”

Il a envoyé la lettre au maire et a alerté le parquet qu’il avait ouvert une enquête.

“Bien que de tels incidents soient encore rares, je suis choqué”, explique Patrick Chamboredon, président du Conseil national qui regroupe 700 000 infirmières en France.

– «En colère et peur» –

Thomas Demonchaux, infirmier du nord de la France, met en évidence “la méfiance de certains de ses voisins” qui se demandent s’ils doivent garder leurs distances.

“Ils me demandent même si j’ai été en contact avec des patients COVID-19, s’ils m’ont testé ou si je suis fatigué”, dit-il.

Pour Negete Bensaid, une infirmière à Paris qui fait des visites à domicile, elle dit que la peur de la contagion a poussé de nombreux patients à refuser de leur rendre visite, et certains parents lui ont même demandé d’arrêter de travailler.

“Les gens ont peur quand ils me voient arriver. Ils ne se tiennent pas à un mètre, mais à quatre mètres”, s’exclame-t-il.

Au-delà de la suspicion, justifiée ou non, les infirmières qui font des cures de visites au domicile des patients ont également été la cible de personnes sans âme qui veulent voler leurs masques et gel antibactérien.

Dans la ville côtière de La Rochelle (ouest), Claire s’est fait voler la semaine dernière une trentaine de masques chirurgicaux qu’elle venait de recevoir.

«J’étais furieuse, mais j’avais aussi peur, cela semblait surréaliste», dit-elle.

Depuis lors, “je garde mon ID d’infirmière et ne laisse rien dans la voiture. C’est devenu une routine, tout comme lorsque je mets un masque et me lave les mains pour protéger mes patients”

Sophie, infirmière à Marseille (sud), dit également qu’elle “ne peut pas croire” que sa voiture a été forcée et que les voleurs lui ont emporté son identifiant ainsi que des masques et autres matériaux de protection.

“Ils vont finir par nous voler”, dit-il. Certains patients leur demandent de faire leurs courses, afin que leurs enfants évitent de s’exposer au virus.

“J’ai juste l’impression qu’il y a un manque de respect. J’ai déjà arrêté de sortir la nuit pour entendre les applaudissements”, dit-il amèrement.

