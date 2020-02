La disparition mystérieuse d’un professeur chinois qui a critiqué le président Xi Jinping pour sa gestion de la crise des coronavirus

Ses utilisateurs sur les réseaux sociaux ont été supprimés et ses amis n’ont pas pu le contacter. Personne ne sait où se trouve le professeur Xu Zhangrun, qui a osé publier un document dans lequel il critiquait le président chinois, Xi Jinping, pour la gestion de la crise des coronavirus chez le géant asiatique.

«Alarme virale: quand la fureur l’emporte sur la peur’Est le nom de l’essai, publié en février, dans lequel Zhangrun critique le système de censure et de contrôle du gouvernement chinois et a ouvert un débat fort sur la liberté d’expression en Chine. Ses amis craignent que l’attaque passionnée du professeur contre les autorités du pays ne soit à l’origine de sa disparition.

Après la mort du docteur Li Wenliang, l’un des premiers à avoir tenté de mettre en garde contre l’émergence du coronavirus à la fin de l’année dernière mais réprimandé et menacé par la police du régime chinois de cesser de parler de la nouvelle maladie, des milliers de chinois ont exprimé sur les réseaux sociaux leur colère contre leur la mort Ce fait a poussé le professeur à écrire son essai pointu.

“L’épidémie de coronavirus a révélé le noyau pourri du gouvernement chinois», A écrit Zhangrun, professeur de droit à Pékin. “Le niveau de fureur populaire est volcanique, et un peuple aussi enragé peut, à la fin, mettre de côté sa peur”, a-t-il ajouté.

«Maintenant, je peux prédire trop facilement que je serai soumis à de nouvelles punitions; en fait, c’est peut-être la dernière pièce que vous écrivez “, écrit-il à la fin de son essai.

Vos amis sont inquiets. Le compte de l’enseignant sur WeChat, une application de messagerie chinoise similaire à WhatsApp, a été suspendu. Son nom a également été supprimé de Weibo, le réseau social le plus populaire de Chine. Et depuis vendredi son téléphone portable, personne ne répond. Ses proches ne savent pas s’il est détenu et ne peuvent pas non plus se rendre chez lui car les contrôles et les quarantaines imposés par les autorités pour empêcher la propagation du virus ne permettent pas de se déplacer d’un endroit à un autre, a rapporté The Guardian.

Bien qu’il sache que ce qu’il allait écrire pourrait avoir de graves conséquences sur lui, le professeur dans une action courageuse a publié son essai: “Je ne peux pas garder le silence.”

Et donc, il a appelé les citoyens à exiger des élections libres et la liberté d’expression, dans un pays où aucun type de dissidence n’est autorisé. “Colère contre l’injustice; laissez votre vie brûler avec une flamme de décence; traverser l’obscurité terrifiante et accueillir l’aube“at-il écrit.

“Contre ce virus, le leader a été ébranlé”, écrit-il. “Bien que tout le monde regarde l’Un (Xi Jinping) pour obtenir l’approbation, le Soi n’a aucune idée de quoi faire“

“Quelle que soit leur capacité à contrôler Internet, ils ne peuvent pas garder les 1,4 milliard de bouches fermées en Chine“Il a ajouté.