La dissidence grandit alors que le CIO peine à organiser les Jeux olympiques de Tokyo dans les délais

ATHÈNES, 18 mars (.) – Le Comité international olympique (CIO) a fait face à l’une de ses plus grandes résistances depuis des décennies en informant les comités nationaux sur l’état des Jeux olympiques de Tokyo 2020 mercredi au milieu de la pandémie de coronavirus. , avec une augmentation du volume des voix dissidentes.

Le CIO est resté déterminé à organiser l’événement selon le plan initial, entre le 24 juillet et le 9 août, et a déclaré mardi, après une réunion avec les fédérations sportives internationales, que les mesures contre le virus fonctionnent.

Le CIO a refusé de considérer publiquement l’annulation ou le report des Jeux comme une option possible, même si d’autres événements majeurs tels que l’Euro 2020, la Coupe de l’America ou l’Open de tennis de France ont annoncé leur report mardi. .

Le CIO a déclaré que dans des circonstances exceptionnelles actuelles, des solutions appropriées doivent être trouvées, bien qu’elles ne soient pas idéales pour tous les athlètes.

“C’est une situation exceptionnelle qui nécessite des solutions exceptionnelles”, a déclaré le CIO à . dans un communiqué. “Le CIO s’est engagé à trouver une solution ayant le moins d’impact négatif pour les athlètes, tout en protégeant l’intégrité de la compétition et la santé des athlètes.”

“Il n’y aura pas de solution idéale à cette situation et c’est pourquoi nous comptons sur la responsabilité et la solidarité des athlètes”, a-t-il ajouté.

Le CIO a obtenu le soutien de l’Organisation panaméricaine des sports (PASO), le groupe qui représente les 41 comités olympiques d’Amérique.

“La famille de l’Organisation panaméricaine des sports soutient à l’unanimité le CIO dans toutes les mesures prises … pour faire face aux problèmes auxquels sont confrontés les comités nationaux olympiques et les athlètes dans les opportunités de qualification actuelles”, a déclaré le président de PASO, Neven Ilic, après la téléconférence informative de mercredi.

“Les athlètes américains sont confrontés à des obstacles pour terminer leur programme d’entraînement habituel et participer à des compétitions”, a-t-il ajouté.

“INSENSIBLE ET IRRESPONSABLE”

Hayley Wickenheiser, membre du CIO, a qualifié la décision d’aller de l’avant avec les Jeux de “cruelle et irresponsable”, dans l’attaque la plus notoire subie par le corps olympique depuis que Thomas Bach a pris la barre en 2013.

Wickenheiser, qui a participé à cinq Jeux olympiques d’hiver au hockey sur glace et aux Jeux d’été de 2000 au softball, a déclaré que la tenue de l’événement ignore les défis posés par la pandémie de coronavirus.

“Cette crise est encore plus grande que les Jeux olympiques”, a déclaré Wickenheiser sur Twitter. “Les athlètes ne peuvent pas s’entraîner. Les participants ne peuvent pas planifier leurs voyages. Les sponsors et les publicités ne peuvent pas fonctionner avec un certain degré de sensibilité.”

“Je pense que l’insistance du CIO pour que cela aille de l’avant avec une telle conviction est insensible et irresponsable d’un point de vue humain”, a-t-il ajouté.

Plusieurs athlètes, dont l’actuelle championne olympique de saut à la perche Katerina Stefanidi, ont déclaré que la décision du CIO mettait la santé des athlètes en danger, les exhortant à s’entraîner normalement malgré la fermeture de pays entiers pour contenir la propagation du virus. .

“Il n’y a pas de report ou d’annulation. Mais (le CIO) nous met en danger”, a déclaré le grec Stefanidi dans une interview à ..

“Nous voulons tous que Tokyo se tienne, mais qu’est-ce que le Plan B si cela ne se produit pas?” “Connaître une option possible a un grand effet sur ma formation, car maintenant je peux prendre des risques que je ne prendrais pas s’il y avait aussi la possibilité d’un plan B.”

(Édité en espagnol par Carlos Serrano)