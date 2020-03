La distance sociale, et non les interdictions de voyager, est cruciale pour limiter la propagation du coronavirus

Actions agressives pour prévenir – ou

moins à ralentir – la propagation de COVID-19 est prise à travers le monde. Universités

annulent les cours en personne, tandis que les conférences universitaires et politiques

les rassemblements sont reportés. Les magasins sont fermés. Les ligues sportives suspendent

saisons ou en compétition dans des stades vides.

Ces mesures de «distanciation sociale»,

comme ils sont appelés par des experts en santé publique, sont considérés comme

contrôler une pandémie virale (SN: 3/11/20). Ce qui n’est pas utile à ce sujet

point interdit les voyages en provenance d’autres pays touchés, selon les experts, tels que

L’interdiction américaine de la plupart des visiteurs européens a été annoncée le 11 mars par le président Donald

Atout.

“JE

recommander aux gens de réduire volontairement les voyages non essentiels »- une forme de

distanciation sociale dans la mesure où les gens éviteraient les aéroports bondés, les trains

stations et gares routières, explique Caitlin Rivers, épidémiologiste au Johns

Centre Hopkins pour la sécurité sanitaire. “Mais je fais

ne pas s’attendre à ce que les interdictions de voyager aient un impact significatif sur la trajectoire du

déclenchement.”

Le virus est probablement plus

aux États-Unis, en partie à cause des premiers problèmes de

les tests ont signifié que les cas ont probablement glissé sans être détectés (SN: 3/6/20). Donc

Les responsables de la santé des États-Unis sont désormais très préoccupés par la limitation des possibilités

transmission. Cela aide à empêcher les hôpitaux et les cliniques de devenir

dépassé, comme cela se serait produit en Italie, le nombre de personnes confirmées

les cas ont dépassé 10 000 en seulement deux semaines.

Agir rapidement pour établir des relations sociales

des mesures d’éloignement peuvent «aplatir la courbe épidémique» d’une flambée,

dire. Cela signifie que l’épidémie se propage plus lentement et atteint son apogée plus tard, avec

un nombre inférieur de cas actifs au sommet que si aucune mesure préventive n’était

pris.

“En tant que nation, nous ne pouvons pas

genre de choses que nous faisions il y a quelques mois », comme rassembler

groupes de travail, Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et

Les maladies infectieuses à Bethesda, Md., A déclaré lors d’une conférence de presse le 10 mars. Si nous

n’adoptons pas de mesures de distanciation sociale maintenant, “nous allons avoir des semaines de retard,

et le cheval va sortir de la grange. “

La distanciation sociale peut prendre

formes. Les individus peuvent saluer au lieu de se serrer la main, ou éviter les magasins occupés

et la foule, afin de réduire le risque de contact avec une personne infectée

personne ou surface contaminée. Les communautés peuvent fermer des écoles ou annuler des événements publics.

La distanciation sociale n’est pas une entreprise tout ou rien. Même de petites actions, comme

se laver les mains peut aider à aplatir la courbe, disent les experts.

Mais on ne sait pas immédiatement comment

agressif, nous devons être maintenant, ou combien de temps les mesures de distanciation sociale devraient

dernier. C’est parce que nous ne comprenons toujours pas où

est le virus ou comment il se propage. “Ce sont de sérieuses inconnues, et

complique la prise de décision », explique Rivers. “Il n’y a pas de

réponses.”

Un conte de deux villes

L’épidémie en Chine offre

preuve des avantages d’une distanciation sociale précoce. Dans la capitale provinciale

de Wuhan, où le virus a été détecté pour la première fois en décembre, les autorités ont attendu

six semaines après la propagation de la communauté a commencé à mettre en quarantaine de force

la ville entière de 8 millions (SN: 1/23/20). Pourtant, presque

20 000 personnes ont dû être hospitalisées simultanément dans la ville, dont environ 2 000

nécessitant des soins intensifs, chaque jour pendant le pic local de l’épidémie en février.

Mais dans la ville portuaire chinoise de Guangzhou,

les autorités ont fermé des écoles, interdit de grands rassemblements et confirmé des personnes isolées

d’avoir le virus dans la semaine qui suit la détection du premier cas dans cette ville. Cette

grâce à une action rapide, Guangzhou n’a jamais dû hospitaliser plus de 300 personnes à

un moment jusqu’à présent au cours de l’épidémie. Et le taux de mortalité à Guangzhou a été

0,8 pour cent, contre 4,5 pour cent de Wuhan, selon

à une nouvelle étude de Rivers et ses collègues qui a été publiée en ligne le 10 mars sur

Le référentiel de recherche DASH de l’Université Harvard et n’a pas encore été évalué par des pairs.

Établissements de santé dans de nombreux États-Unis

les villes pourraient gérer une épidémie comme celle de Guangzhou, mais pas comme celle de

Wuhan, dit Rivers. C’est pourquoi «il est très important d’agir tôt et avec

intensité appropriée pour réduire la transmission », dit-elle. Cela vaut aussi pour

les jeunes, même s’ils sont moins à risque de développer une maladie grave. Les jeunes «doivent s’en inquiéter dans

le contexte de leur communauté plus large et de se penser comme faisant partie de

ce plus grand réseau », dit-elle.

Ceci est particulièrement important car les personnes infectées

sans aucun symptôme peut encore propager le virus à d’autres. Une étude

publié le 5 mars sur medRxiv.org, où les chercheurs partagent leurs travaux avant

évalué par les pairs, a estimé qu’environ

la moitié de toutes les transmissions de virus à Singapour et à Tianjin, en Chine, ont été

de personnes pré-symptomatiques ..

De plus, le virus est «très contagieux», explique

Clemens Wendtner, directeur des maladies infectieuses et de la médecine tropicale

à la Munich Clinic Schwabing, un hôpital universitaire en Allemagne. Infecté

les patients peuvent perdre de grandes quantités de

virus de leur nez et de leur gorge et dans le flegme craché avant qu’ils

développer des symptômes ainsi que dans la première semaine de symptômes, Wendtner et

des collègues rapportent dans une autre petite étude publiée le 8 mars sur medRxiv.org. “Cette

nous dirait que les rassemblements de personnes doivent être évités », dit-il.

Relancer la distanciation sociale

Si les gens peuvent transmettre le virus

avant même qu’ils ne sachent qu’ils sont infectés, des mesures comme le simple fait de rester

à la maison si vous vous sentez malade ne suffira pas, dit l’épidémiologiste William Hanage

au Harvard T.H. École de santé publique Chan à Boston.

Aux États-Unis, «extrême

interventions vont être difficiles, ce qui rend d’autant plus important de

commencer tout de suite »avec des actions comme l’annulation des rassemblements publics et demander

les gens à travailler à domicile, dit Hanage.

Les communautés devraient également se préparer à

les écoles ferment, dit Hanage. Bien que les enfants ne semblent pas aussi vulnérables aux

virus que les adultes, les enfants sont tout aussi

susceptibles d’être infectés, selon une étude publiée sur medRxiv.org

4 mars. Les éclosions de grippe passées, ainsi que les simulations mathématiques, ont montré

les fermetures d’écoles seront efficaces pour aplanir l’épidémie

courbe et gain de temps pour augmenter la capacité des systèmes de santé.

Mais la fermeture des écoles s’accompagne

frais. Beaucoup d’enfants dépendent de l’école pour des repas réguliers et de nombreux parents ne

congé pour s’occuper d’un enfant obligé de rester à la maison. Certains

les experts ont fait valoir que la fermeture des écoles a limité les avantages de la distanciation sociale,

les enfants peuvent toujours se rassembler en dehors de l’école. “Ce sont des décisions difficiles,

et les communautés devraient planifier dès maintenant comment répondre aux besoins des enfants

si les écoles doivent fermer », dit Hanage.

Mais si la distanciation sociale vise à

limiter les possibilités de propagation d’un virus, les interdictions de voyager sont conçues pour

introduction dans une communauté en premier lieu. Il est beaucoup trop tard pour cela

aux États-Unis, où le virus se propage presque certainement

non détecté dans le pays, dit Hanage.

“Le

une grande majorité des nouvelles infections [community spread], pas nouveau

des introductions venues d’ailleurs », dit-il. “Donc, tout impact d’une interdiction de voyager est

négligeable par rapport à l’éloignement social. “

Et cette distanciation sociale doit se produire maintenant, même si les scientifiques travaillent toujours à déterminer comment la maladie se propage, à quelle vitesse elle se propage et à quel point elle est mortelle, dit Hanage. “Nous sommes plus tard dans cette épidémie que nous ne le pensons.”