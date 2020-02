Jlo a rendu un hommage sensé et intime à Kobe Bryant et à sa fille Gianna. Il a dédié une petite partie de son corps à la star du basket avec un design sentimental. Jennifer Lopez a eu une idée originale que vous allez adorer, elle l’a postée sur Instagram.

Jennifer Lopez a rendu un hommage intime et sincère dans son propre corps sculptural à la dernière star du panier de Kobe Bryant et à sa fille Gianna.

Jlo s’est rendu à l’hommage posthume en l’honneur du Bryant disparu le 24 février au Staples Center de Los Angeles.

Et avec elle, il avait dans son corps sculpté un hommage très discret et intime. Une manucure avec le numéro de maillot de basket-ball de Kobe Bryant, 24 ans, sur l’index de sa main gauche.

Sur le même doigt, mais sur la main droite, il portait un numéro 2, celui sur la chemise portée par la petite Gianna, tragiquement disparu dans l’accident d’hélicoptère avec son père et d’autres personnes.

Les deux numéros, ensemble, ont également complété la date de l’hommage, les 2/24 février.

Jlo Kobe Bryant: la diva a rendu hommage à son corps (PHOTO)

Jennifer Lopez, 50 ans, a fait confiance au bon goût et au professionnalisme de la manucure Tom Bachik. Le design consistait en une manucure avec un fond blanc avec des taches dorées dessus. Mais les index étaient réservés pour l’hommage.

Celui qui était dédié à Gianna, avait le numéro deux de couleur or, le numéro que Gianna a utilisé pour l’équipe de basket-ball de la Mamba Academy.

Celui dédié à Kobe Bryant, numéro 24, que Bryant a utilisé lorsqu’il jouait pour les Lakers de Los Angeles.

Mais … Jlo n’était pas le seul à rendre hommage au Bryant avec une manucure sentimentale.

Beyonce, 38 ans, a également porté un hommage sur ses ongles qu’elle a montré lors de sa belle présentation d’ouverture au mémorial.

Beyonce interprète la chanson préférée de Kobe «XO» et Halo à Kobe Bryant #KobeFarewell 💛💜 pic.twitter.com/3z0fBm5whb

Bey a peint ses longs ongles violets, en hommage aux Lakers, et a fait écrire le nom Gigi sur tous ses doigts avec des étincelles d’argent sur sa main gauche, tandis que le nom de Kobe était écrit sur sa main droite. Il a également choisi de porter un costume en or, qui était un autre hommage aux Lakers.

L’hommage était absolument déchirant, car des amis proches et la famille de Bryant ont pris la scène pour honorer Kobe et Gigi avec des histoires incroyables sur les deux. Tout le monde pleurait, il était impossible de finir de dire adieu à la légende du basket et de sa petite fille.