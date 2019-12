«La dolce vita»: la réédition du classique Fellini et la magie immuable d'un chef-d'œuvre

Le film a joué Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Magali Noël et Alain Cuny dans les rôles principaux, et raconte l'histoire de ce Marcello Rubini (Mastroianni), un journaliste plongé dans la vie nocturne romaine et dans le monde artificiel de la bourgeoisie et de l'intellectualité. L'impact qu'il génère encore répond en grande partie à son rêve – mais non moins réaliste – de description d'un moment spécifique de la réalité européenne qui comprenait la révolution sexuelle, l'effondrement des mythes moraux, sociaux et politiques – apparemment imbattable jusqu'à ce moment – tout en reflétant un style de vie banal et hédoniste, de peu d'engagement, que Fellini a facilement capturé: Rome devenait un pôle d'attraction (un «Hollywood dans le Tibre» était connu à cette époque), et ses rues et les cafés étaient des défilés de mode, des stars, du glamour, des potins et des scandales.