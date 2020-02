La douloureuse révélation de Shannen Doherty: “Mon cancer est de retour, je suis pétrifié”

Shannen Doherty, 48 ans, a révélé que avoir un cancer de stade IV, trois ans après être entré en rémission après une bataille brutale contre le cancer du sein. Interviewée sur le programme Good Morning America, l’actrice hollywoodienne a partagé avec le public le dur moment personnel qu’elle vit. “Mon cancer est de retour et c’est pourquoi je suis ici. »

“C’est une boisson très amère à tous points de vue“, At-il dit, ajoutant:”Je suis pétrifiée. J’ai assez peur. ”

Quand il a appris la dure nouvelle, l’une de ses plus grandes préoccupations, a-t-il dit, était d’en parler à sa mère et à son mari, le producteur, Kurt Iswarienco. “Ma mère est un être humain extrêmement fort et courageux, tout comme mon mari, mais j’étais inquiet pour lui”

Doherty a déclaré qu’il avait décidé de parler de son état de santé maintenant en raison d’une bataille civile en cours avec la compagnie d’assurance State Farm, qui demande de l’argent qu’il n’a pas reçu pour des dommages à sa maison après les incendies dévastateurs de Californie en 2018. La maison de Doherty a été détruite par des incendies. La firme prétend avoir payé 1,1 million de dollars, mais elle réclame plus d’argent en compensation.

Les documents qui font partie de la bataille juridique en cours mentionnent que l’actrice souffre d’un cancer. Doherty a dit qu’il voulait les devancer pour être rendus publics et “contrôler le récit”. “Je préfère que les gens l’entendent de moi. Je veux que ce soit réel et authentique », a-t-il expliqué.

L’actrice a dit que découvert ce dernier diagnostic en février de l’année dernière, quand il a promis de participer au redémarrage de Beverly Hills 90210, l’un des spectacles qui l’ont rendue célèbre, avant la mort soudaine de l’acteur Luke Perry.

Des co-stars de la série, seul Brian Austin Green connaissait la situation et ce fut un grand soutien pour elle, qui dit qu’elle a dû faire face “moments de grande anxiété » dans lequel il pensait qu’il ne pouvait pas avec tout.

Doherty avait été diagnostiqué quelques jours avant la mort de Perry d’un AVC en mars dernier à l’âge de 52 ans. “Pourquoi n’était-ce pas moi? C’était tellement rare pour moi d’être diagnostiqué et pour quelqu’un qui semblait en bonne santé de partir avant. C’était vraiment choquant et le moins que je puisse faire pour l’honorer était de faire ce programme “at-il dit à travers les larmes.

L’actrice a toujours parlé très naturellement de sa maladie. L’année dernière, elle a réfléchi à un message qu’elle a partagé avec ses followers sur ce que son combat signifiait pour elle: “Je partage mon expérience pour aider à comprendre et, je l’espère, pour encourager ceux qui souffrent de cette maladie, afin qu’ils restent positifs. »

«Quand je le compterai enfin, j’aurai travaillé 16 heures par jour et les gens pourront dire: ‘Mon Dieu, elle peut travailler et d’autres personnes de stade IV peuvent aussi le faire. » Il se souvenait avoir pensé le jour où il l’avait découvert. Et aujourd’hui, il lui dit de laisser un message: «Notre vie ne se termine pas lorsque nous recevons ce diagnostic. Nous avons encore le temps de vivre. ”