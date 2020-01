Ce sera l’avenir; ils seront une tendance dans les prochaines décennies; ils peuvent sembler humanoïdes et même attachants, mais les robots “sociaux” ont une face cachée et peuvent poser de nombreux risques pour la vie privée et la sécurité.

Autoriseriez-vous un étranger à accéder à votre immeuble? Et si cet étranger était un robot? Laisseriez-vous un étranger prendre votre photo? Et si un robot vous le demandait?