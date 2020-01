La famille royale britannique, “blessée et déçue” après l’annonce d’Enrique et Meghan

Par Michael Holden et Guy Faulconbridge

LONDRES, 9 janvier (.) – La famille royale britannique a été “blessée” et “déçue” par l’annonce choquante du prince Henry et de son épouse Meghan qu’ils prendront leur retraite et passeront plus de temps en Amérique du Nord, a déclaré un véritable source

L’annonce d’Enrique et Meghan, faite dans les médias sociaux mercredi soir, semble avoir pris la reine Elizabeth, la grand-mère d’Enrique, et le prince Carlos, son père, par surprise.

Après une année mouvementée au cours de laquelle il y a eu une distance croissante avec les médias et une bagarre avec son frère aîné, le prince William, Enrique a déclaré que le couple espérait être financièrement indépendant et créer un nouvel organisme de bienfaisance tout en continuant. avec certaines de ses véritables obligations.

Le palais de Buckingham a déclaré que les discussions avec Enrique et Meghan étaient à un stade précoce.

“Nous comprenons votre désir d’adopter une approche différente, mais ce sont des problèmes complexes qui prendront du temps à résoudre”, a-t-il déclaré.

